Альтернатива хлебу: пышные оладьи с зеленым луком и вареными яйцами за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт оладий

Оладьи – очень простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто. В него можно добавлять яблоки, а также зеленый лук, вареные яйца и они могут быть прекрасной альтернативой хлебу. 

Домашние оладьи

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с твердым сыром, вареными яйцами и зеленым луком. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • сыр твердый – 70 г
  • мука – 130-150 г
  • сода – 0,5 ч. л. 
  • соль – 1 ч. л. 
  • вареное яйцо – 2-3 шт. 
  • зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, твердый натертый сыр и перемешайте, добавьте специи. 

Приготовление теста для оладий

2. Порежьте лук, вареные яйца и добавьте туда же, перемешайте. 

3. Добавьте муку и погашенную соду, перемешайте тесто.

Тесто для оладий

4. Пожарьте оладьи на сковороде с растительным маслом до золотистости. 

Готовые оладьи

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