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Альтернатива хлебу: пышные оладьи с зеленым луком и вареными яйцами за 10 минут
Оладьи – очень простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто. В него можно добавлять яблоки, а также зеленый лук, вареные яйца и они могут быть прекрасной альтернативой хлебу.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с твердым сыром, вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 70 г
- мука – 130-150 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- вареное яйцо – 2-3 шт.
- зеленый лук – 3 стебля
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, твердый натертый сыр и перемешайте, добавьте специи.
2. Порежьте лук, вареные яйца и добавьте туда же, перемешайте.
3. Добавьте муку и погашенную соду, перемешайте тесто.
4. Пожарьте оладьи на сковороде с растительным маслом до золотистости.
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