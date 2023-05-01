Оладьи – очень простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто. В него можно добавлять яблоки, а также зеленый лук, вареные яйца и они могут быть прекрасной альтернативой хлебу.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с твердым сыром, вареными яйцами и зеленым луком.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 70 г

мука – 130-150 г

сода – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

вареное яйцо – 2-3 шт.

зеленый лук – 3 стебля

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, твердый натертый сыр и перемешайте, добавьте специи.

2. Порежьте лук, вареные яйца и добавьте туда же, перемешайте.

3. Добавьте муку и погашенную соду, перемешайте тесто.

4. Пожарьте оладьи на сковороде с растительным маслом до золотистости.

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