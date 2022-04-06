Альтернатива хлебу: сытные оладьи с капустой за 10 минут
Вкусное, простое, сытное и очень легкое в приготовлении блюдо – оладьи. Они могут быть прекрасной альтернативой хлебу, так как их основа – тесто из муки. А также подавать их можно на завтрак, с вареньем, сгущенным молоком, но также стоит попробовать приготовить с овощами, например, с капустой.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных оладок с капустой, которые вы приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
Тесто:
Кефир – 300 мл
Мука – 200 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Сода – 1/2 ч. л.
Подсолнечное масло – 3 ст. л. (+100 мл для жарки блинчиков)
Соль – 1 щепотка
Сметана (для подачи) – по желанию
Базилик (для подачи) – несколько веточек
Начинка:
Капуста – 250-300 г
Сок лимона – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту и переложите ее в миску, добавьте сока лимона и соль по вкусу, перемните руками и оставьте так на 15 минут промариноваться.
2. Тесто: налейте в миску кефир, добавьте яйцо, соль и сахара, а также соду вместе в мукой. Все хорошо перемешайте до однородности, чтобы тесто было как густая сметана.
3. В готовое тесто влейте подсолнечное масло, перемешайте.
4. Отожмите капусту, добавьте ее в тесто, перемешайте.
5. Разогрейте сковороду и пожарьте готовые оладьи.
Подавайте оладьи со сметаной, присыпьте базиликом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: