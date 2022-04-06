Вкусное, простое, сытное и очень легкое в приготовлении блюдо – оладьи. Они могут быть прекрасной альтернативой хлебу, так как их основа – тесто из муки. А также подавать их можно на завтрак, с вареньем, сгущенным молоком, но также стоит попробовать приготовить с овощами, например, с капустой.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных оладок с капустой, которые вы приготовите всего за 10 минут.

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Ингредиенты:

Тесто:

Кефир – 300 мл

Мука – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Подсолнечное масло – 3 ст. л. (+100 мл для жарки блинчиков)

Соль – 1 щепотка ​​​​​​​

Сметана (для подачи) – по желанию

Базилик (для подачи) – несколько веточек

Начинка:

Капуста – 250-300 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту и переложите ее в миску, добавьте сока лимона и соль по вкусу, перемните руками и оставьте так на 15 минут промариноваться.

​​​​​​​2. Тесто: налейте в миску кефир, добавьте яйцо, соль и сахара, а также соду вместе в мукой. Все хорошо перемешайте до однородности, чтобы тесто было как густая сметана.

3. В готовое тесто влейте подсолнечное масло, перемешайте.

4. Отожмите капусту, добавьте ее в тесто, перемешайте.

5. Разогрейте сковороду и пожарьте готовые оладьи.

Подавайте оладьи со сметаной, присыпьте базиликом.

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