Альтернатива хлебу: сытные оладьи с капустой за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Оладьи с капустой

Вкусное, простое, сытное и очень легкое в приготовлении блюдо – оладьи. Они могут быть прекрасной альтернативой хлебу, так как их основа – тесто из муки. А также подавать их можно на завтрак, с вареньем, сгущенным молоком, но также стоит попробовать приготовить с овощами, например, с капустой.

Молодая капуста

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных оладок с капустой, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Рецепт капустных оладий
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Ингредиенты:

Тесто:

  • Кефир – 300 мл

  • Мука – 200 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 1 ч. л.

Тесто для оладок

  • Сода – 1/2 ч. л.

  • Подсолнечное масло – 3 ст. л. (+100 мл для жарки блинчиков)

  • Соль – 1 щепотка

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Кефир для теста

  • Сметана (для подачи) – по желанию

  • Базилик (для подачи) – несколько веточек

Начинка:

  • Капуста – 250-300 г

  • Сок лимона – 1 ст. л.

Капуста для блюд

  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту и переложите ее в миску, добавьте сока лимона и соль по вкусу, перемните руками и оставьте так на 15 минут промариноваться.

Капуста для начинки

​​​​​​​2. Тесто: налейте в миску кефир, добавьте яйцо, соль и сахара, а также соду вместе в мукой. Все хорошо перемешайте до однородности, чтобы тесто было как густая сметана.

Тесто для блинов

3. В готовое тесто влейте подсолнечное масло, перемешайте.

4. Отожмите капусту, добавьте ее в тесто, перемешайте.

Капуста для начинки

5. Разогрейте сковороду и пожарьте готовые оладьи.

Подавайте оладьи со сметаной, присыпьте базиликом.

Готовые оладьи

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