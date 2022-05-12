Капуста – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, а особенно – молодая. Из нее можно приготовить много вкусных и полезных блюд, например, борщ, блины, а также полезные салаты, оладьи.

Кулинар Юлия ( juli_co.ok) поделился в Instagram рецептом вкусных капустных вафель, которые заменят любой хлеб.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1/2 шт.

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яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

петрушка – пучок

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное или оливковое – 1 ст. л.

соль, перец – за смаком

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту мелко.

2. Просейте муку.

3. Переложите в миску капусту, добавьте муку, яйца, измельченную петрушку, масло, разрыхлитель, соль, перец и хорошо перемешайте тесто.

4. Разогрейте хорошо вафельницу и выложите тесто, пожарьте до золотистости.

Подавать их можно со сметаной, а также они отлично сочетаются с любым супом, салатом и мясом.

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