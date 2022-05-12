Альтернатива хлебу: вкусные капустные вафли из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние вафли из молодой капусты

Капуста – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, а особенно – молодая. Из нее можно приготовить много вкусных и полезных блюд, например, борщ, блины, а также полезные салаты, оладьи.

Кулинар Юлия ( juli_co.ok) поделился в Instagram рецептом вкусных капустных вафель, которые заменят любой хлеб.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1/2 шт.

Капуста для блюда
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  • яйца – 2 шт.

Куриные яйца

  • мука – 2 ст. л.

  • петрушка – пучок

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

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  • масло растительное или оливковое – 1 ст. л.

  • соль, перец – за смаком

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту мелко.

Молодая капуста

2. Просейте муку.

Мука пшеничная

3. Переложите в миску капусту, добавьте муку, яйца, измельченную петрушку, масло, разрыхлитель, соль, перец и хорошо перемешайте тесто.

Тесто для капустных вафель

4. Разогрейте хорошо вафельницу и выложите тесто, пожарьте до золотистости.

Приготовление вафель

Подавать их можно со сметаной, а также они отлично сочетаются с любым супом, салатом и мясом.

Готовые вафли

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