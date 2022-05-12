Альтернатива хлебу: вкусные капустные вафли из трех ингредиентов
Капуста – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, а особенно – молодая. Из нее можно приготовить много вкусных и полезных блюд, например, борщ, блины, а также полезные салаты, оладьи.
Кулинар Юлия ( juli_co.ok) поделился в Instagram рецептом вкусных капустных вафель, которые заменят любой хлеб.
Ингредиенты:
молодая капуста – 1/2 шт.
яйца – 2 шт.
мука – 2 ст. л.
петрушка – пучок
разрыхлитель – 1 ч. л.
масло растительное или оливковое – 1 ст. л.
соль, перец – за смаком
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту мелко.
2. Просейте муку.
3. Переложите в миску капусту, добавьте муку, яйца, измельченную петрушку, масло, разрыхлитель, соль, перец и хорошо перемешайте тесто.
4. Разогрейте хорошо вафельницу и выложите тесто, пожарьте до золотистости.
Подавать их можно со сметаной, а также они отлично сочетаются с любым супом, салатом и мясом.
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