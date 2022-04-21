Если вы хотите приготовить на светлый праздник Пасхи не только традиционную выпечку – вкусные и ароматные пасхальные паски, можно приготовить альтернативные угощение, например, печенье, хлеб, кексы.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных пасхальных кексов на основе творожного теста, с цедрой и ванилью, которые готовятся всего 60 минут.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 300 г

мука – 600 г

молоко – 160 мл

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растительное масло – 120 мл

цедра 1 лимона или апельсина

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

​​​​​​​ванильный сахар – 5 г

разрыхлитель – 20 г​​​​​​​

ромовая эссенция – 3 капли

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через мелкое сито, добавьте молоко, растительное масло, яйца, сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и ромово эссенцию, перемешайте до однородности.

2. Просейте муку с разрыхлителем.

3. Добавьте муку в сырную смесь и вымесите тесто в течение 10 минут, чтобы оно получилось плотным.

4. Смажьте формы маслом, выложите тесто и запекайте их 60 минут при 180 С.

5. Достаньте выпечку, дайте формам немного остыть, затем кексы выложите на решетку или деревянную доску для полного охлаждения. По желанию можете украсить кекс глазурью.

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