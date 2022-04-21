Альтернатива пасок: пасхальные кексы без дрожжей на основе творога по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Рецепт кексов

Если вы хотите приготовить на светлый праздник Пасхи не только традиционную выпечку – вкусные и ароматные пасхальные паски, можно приготовить альтернативные угощение, например, печенье, хлеб, кексы.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусных пасхальных кексов на основе творожного теста, с цедрой и ванилью, которые готовятся всего 60 минут.

Ингредиенты:

  • кисломолочный сыр – 300 г

Кисломолочный сыр

  • мука – 600 г

  • молоко – 160 мл

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Ингредиенты для блюда

  • растительное масло – 120 мл

  • цедра 1 лимона или апельсина

Цедра и эссенция

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 150 г

  • ​​​​​​​ванильный сахар – 5 г

  • разрыхлитель – 20 г​​​​​​​

Разрыхлитель для теста

  • ромовая эссенция – 3 капли

  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Творог перетрите через мелкое сито, добавьте молоко, растительное масло, яйца, сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и ромово эссенцию, перемешайте до однородности.

Приготовление кексов

2. Просейте муку с разрыхлителем.

3. Добавьте муку в сырную смесь и вымесите тесто в течение 10 минут, чтобы оно получилось плотным.

Тесто для кексов

4. Смажьте формы маслом, выложите тесто и запекайте их 60 минут при 180 С.

Цедра для аромата

5. Достаньте выпечку, дайте формам немного остыть, затем кексы выложите на решетку или деревянную доску для полного охлаждения. По желанию можете украсить кекс глазурью.

Пасхальные кексы

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