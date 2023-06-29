Свекла – идеальный продукт для приготовления легких салатов, супов и закусок. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, куриным филе и сельдью. Если вы хотите, чтобы салат из свеклы был более пикантным, добавьте чеснок, орехи, чернослив, грибы, соленые огурцы, каперсы.

Кулинар Алекс Миль поделился в Instagram рецептом вкусного салата "Граф", основа которого – запеченные овощи, чернослив и куриное филе.

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Ингредиенты:

картофель вареный – 2 шт.

свекла вареная – 2 шт.

яйца вареные – 3 шт.

горошек консервированный – 200 г

орехи – 40 г

чернослив – 40 г

соль, перец – по вкусу

куриное филе – 180-200 г

лук маринованный – 70 г

сахар – 2 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

горячая вода – 1 ст. л.

майонез+сметана по 50 г

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, картофель, куриную грудку и яйца.

2. Замаринуйте лук на 15-20 минут. Нарежьте его мелкими кусочками, добавьте сахар, уксус и залейте горячей водой.

3. Соберите салат слоями: смажьте дно соусом, далее выложите натертый картофель и смажьте его соусом сверху. Далее выложите консервированный горошек, далее куриное филе, маринованный лук, и снова смажьте соусом, посолите и поперчите. Сверху выложите натертые вареные яйца, далее нарезанный чернослив и орехи. Сверху тертую свеклу, смажьте соусом.

4. Готовый салат поставьте в холодильнике на час и можно подавать!

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