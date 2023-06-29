Альтернатива "Шубе" и "Оливье": необычный салат "Граф" из бюджетных продуктов для праздничного стола и на каждый день
Свекла – идеальный продукт для приготовления легких салатов, супов и закусок. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, куриным филе и сельдью. Если вы хотите, чтобы салат из свеклы был более пикантным, добавьте чеснок, орехи, чернослив, грибы, соленые огурцы, каперсы.
Кулинар Алекс Миль поделился в Instagram рецептом вкусного салата "Граф", основа которого – запеченные овощи, чернослив и куриное филе.
Ингредиенты:
- картофель вареный – 2 шт.
- свекла вареная – 2 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- горошек консервированный – 200 г
- орехи – 40 г
- чернослив – 40 г
- соль, перец – по вкусу
- куриное филе – 180-200 г
- лук маринованный – 70 г
- сахар – 2 ч. л.
- уксус – 1 ст. л.
- горячая вода – 1 ст. л.
- майонез+сметана по 50 г
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, картофель, куриную грудку и яйца.
2. Замаринуйте лук на 15-20 минут. Нарежьте его мелкими кусочками, добавьте сахар, уксус и залейте горячей водой.
3. Соберите салат слоями: смажьте дно соусом, далее выложите натертый картофель и смажьте его соусом сверху. Далее выложите консервированный горошек, далее куриное филе, маринованный лук, и снова смажьте соусом, посолите и поперчите. Сверху выложите натертые вареные яйца, далее нарезанный чернослив и орехи. Сверху тертую свеклу, смажьте соусом.
4. Готовый салат поставьте в холодильнике на час и можно подавать!
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