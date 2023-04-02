А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Пирог из лаваша

Если у вас нет времени на приготовление традиционной пиццы из теста – можете использовать лаваш. В него нужно просто завернуть любимую и сытную начинку. Для выпекания понадобится не больше 15 минут.

Идея приготовления аля-пицы в лаваше опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

Ингредиенты:

  • лаваш
  • колбаса/сосиски
  • твердый сыр
  • болгарский перец
  • помидоры
  • соль, итальянские травы

Способ приготовления:

Видео дня
А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

1. В томат добавляем, соль, итальянские травы.

2. Хорошо перемешиваем.

А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

3. Лаваш смазываем томатом.

А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

4. Добавляем сыр, колбасу, перец, скручиваем.

А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

5. Нарезаем лаваш и выкладываем в форму, посыпаем сыром.

А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут

6. Выпекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты