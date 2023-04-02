Если у вас нет времени на приготовление традиционной пиццы из теста – можете использовать лаваш. В него нужно просто завернуть любимую и сытную начинку. Для выпекания понадобится не больше 15 минут.

Идея приготовления аля-пицы в лаваше опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

колбаса/сосиски

твердый сыр

болгарский перец

помидоры

соль, итальянские травы

Способ приготовления:

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1. В томат добавляем, соль, итальянские травы.

2. Хорошо перемешиваем.

3. Лаваш смазываем томатом.

4. Добавляем сыр, колбасу, перец, скручиваем.

5. Нарезаем лаваш и выкладываем в форму, посыпаем сыром.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.

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