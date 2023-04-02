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А-ля пицца в лаваше: выпекается 15 минут
Если у вас нет времени на приготовление традиционной пиццы из теста – можете использовать лаваш. В него нужно просто завернуть любимую и сытную начинку. Для выпекания понадобится не больше 15 минут.
Идея приготовления аля-пицы в лаваше опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- колбаса/сосиски
- твердый сыр
- болгарский перец
- помидоры
- соль, итальянские травы
Способ приготовления:
1. В томат добавляем, соль, итальянские травы.
2. Хорошо перемешиваем.
3. Лаваш смазываем томатом.
4. Добавляем сыр, колбасу, перец, скручиваем.
5. Нарезаем лаваш и выкладываем в форму, посыпаем сыром.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.
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