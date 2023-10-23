"Американский" яблочный пирог на песочном тесте: вкуснее, чем "Шарлотка"
Осень – идеальный период для приготовления вкусных, ароматных пирогов, булочек с корицей, пирожков. Для более насыщенного вкуса добавьте к яблокам пряности.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного яблочного пирога из песочного теста с карамелизированными яблоками.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 380 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 180 г
- вода – 80 г
Для начинки:
- яблоки – 6-7 шт.
- сахар – 50 г
- корица – 1 ст. л.
Дополнительно:
- крахмал – 1 ст. л.
- вода – 30-40 мл
- масло сливочное – 30 г
- желток – 1 шт.
- сметана или молоко – 20 мл
Способ приготовления:
1. Тесто: просейте муку, добавьте сахар, соль, натрите холодное масло и замесите в крошку. Влейте холодную воду и быстро замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник.
2. Смешайте воду и крахмал.
3. Яблоки почистите и порежьте кубиком. В сковороде растопите масло. Добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте, пока яблоки не не пустят сок, после влейте воду с крахмалом и, перемешивая, готовьте 5 минут, пока сок из яблок не превратится в тягучую массу. Дайте массе остыть.
4. Достаньте тесто из холодильника. Разделите его – одну часть большую, вторую меньшую. Большую часть тонко раскатайте и переложите в форму с бортиками. Срежьте лишние края и проколите дно вилкой, выложите начинку.
5. Меньшую часть теста раскатайте очень тонко и нарежьте на тонкие полоски. Полоски переплетите между собой, накройте сверху начинку, смажьте сверху смесью из желтка с молоком или сметаной.
6. Выпекайте пирог при 200С 40-45 минут. Подавайте десерт охлажденным.
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