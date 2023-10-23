Осень – идеальный период для приготовления вкусных, ароматных пирогов, булочек с корицей, пирожков. Для более насыщенного вкуса добавьте к яблокам пряности.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного яблочного пирога из песочного теста с карамелизированными яблоками.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука – 380 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 180 г

вода – 80 г

Для начинки:

яблоки – 6-7 шт.

сахар – 50 г

корица – 1 ст. л.

Дополнительно:

крахмал – 1 ст. л.

вода – 30-40 мл

масло сливочное – 30 г

желток – 1 шт.

сметана или молоко – 20 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: просейте муку, добавьте сахар, соль, натрите холодное масло и замесите в крошку. Влейте холодную воду и быстро замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник.

2. Смешайте воду и крахмал.

3. Яблоки почистите и порежьте кубиком. В сковороде растопите масло. Добавьте яблоки, сахар и корицу. Перемешайте и готовьте, пока яблоки не не пустят сок, после влейте воду с крахмалом и, перемешивая, готовьте 5 минут, пока сок из яблок не превратится в тягучую массу. Дайте массе остыть.

4. Достаньте тесто из холодильника. Разделите его – одну часть большую, вторую меньшую. Большую часть тонко раскатайте и переложите в форму с бортиками. Срежьте лишние края и проколите дно вилкой, выложите начинку.

5. Меньшую часть теста раскатайте очень тонко и нарежьте на тонкие полоски. Полоски переплетите между собой, накройте сверху начинку, смажьте сверху смесью из желтка с молоком или сметаной.

6. Выпекайте пирог при 200С 40-45 минут. Подавайте десерт охлажденным.

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