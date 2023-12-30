Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Настойка на имбире и апельсиновой цедре

Практически на любом праздничном столе всегда находится алкоголь. Употребляя такие напитки в разумных количествах, можно поднять себе настроение и хорошо провести вечер. Но что делать, когда алкогольные напитки в магазинах стоят дорого, а употреблять обычную водку нет желания?

Лучше всего в таких случаях помогают разнообразные рецепты настоек и наливок, которые можно сделать самостоятельно на основе водки. Одним из таких рецептов в своем TikTok поделился блогер с ником culinary_maker.

Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

Ингредиенты:

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  1. Цедра 1 апельсина
  2. Имбирь – 30 гр
  3. Водка – 1 л

Способ приготовления:

1.Апельсин помыть и снять с него цедру без белой части.

Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

2. Нарезать цедру на продолговатые куски.

Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

3. Имбирь очистить и нарезать на тонкие продолговатые куски.

Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

4. Цедру апельсина и имбирь вложить в бутылку с крепко закрывающейся крышкой.

5. Залить все водкой и закрыть бутылку.

Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.

6. Оставить будущий напиток на 4 дня в темном месте и размешивать ежедневно.

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