Практически на любом праздничном столе всегда находится алкоголь. Употребляя такие напитки в разумных количествах, можно поднять себе настроение и хорошо провести вечер. Но что делать, когда алкогольные напитки в магазинах стоят дорого, а употреблять обычную водку нет желания?

Лучше всего в таких случаях помогают разнообразные рецепты настоек и наливок, которые можно сделать самостоятельно на основе водки. Одним из таких рецептов в своем TikTok поделился блогер с ником culinary_maker.

Ингредиенты:

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Цедра 1 апельсина Имбирь – 30 гр Водка – 1 л

Способ приготовления:

1.Апельсин помыть и снять с него цедру без белой части.

2. Нарезать цедру на продолговатые куски.

3. Имбирь очистить и нарезать на тонкие продолговатые куски.

4. Цедру апельсина и имбирь вложить в бутылку с крепко закрывающейся крышкой.

5. Залить все водкой и закрыть бутылку.

6. Оставить будущий напиток на 4 дня в темном месте и размешивать ежедневно.

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