Апельсиново-имбирный напиток на водке: подойдет для праздничного застолья.
Практически на любом праздничном столе всегда находится алкоголь. Употребляя такие напитки в разумных количествах, можно поднять себе настроение и хорошо провести вечер. Но что делать, когда алкогольные напитки в магазинах стоят дорого, а употреблять обычную водку нет желания?
Лучше всего в таких случаях помогают разнообразные рецепты настоек и наливок, которые можно сделать самостоятельно на основе водки. Одним из таких рецептов в своем TikTok поделился блогер с ником culinary_maker.
Ингредиенты:
- Цедра 1 апельсина
- Имбирь – 30 гр
- Водка – 1 л
Способ приготовления:
1.Апельсин помыть и снять с него цедру без белой части.
2. Нарезать цедру на продолговатые куски.
3. Имбирь очистить и нарезать на тонкие продолговатые куски.
4. Цедру апельсина и имбирь вложить в бутылку с крепко закрывающейся крышкой.
5. Залить все водкой и закрыть бутылку.
6. Оставить будущий напиток на 4 дня в темном месте и размешивать ежедневно.
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