Такие крылышки могут составить серьезную конкуренцию шашлыку. А готовятся гораздо проще – на сковороде. Благодаря меду, на крылышках образуется аппетитная карамельная корочка, а соевый соус придает пикантности.

Идея приготовления аппетитных куриных крылышек с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudraya) в Instagram. Сверху добавьте кунжут.

Ингредиенты:

куриные крылья – 250 г

растительное масло – 5 г

Ингредиенты для соуса:

мед – 10 г

томатная паста – 15 г

соевый соус – 30 г

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Курицу посолить, поперчить.

2. Добавить любимые специи.

3. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета.

4. Влить немного воды.

5. Тушить 15 минут под крышкой.

6. Добавить соус и готовить еще 5 минут.

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