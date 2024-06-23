Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе
Такие крылышки могут составить серьезную конкуренцию шашлыку. А готовятся гораздо проще – на сковороде. Благодаря меду, на крылышках образуется аппетитная карамельная корочка, а соевый соус придает пикантности.
Идея приготовления аппетитных куриных крылышек с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudraya) в Instagram. Сверху добавьте кунжут.
Ингредиенты:
- куриные крылья – 250 г
- растительное масло – 5 г
Ингредиенты для соуса:
- мед – 10 г
- томатная паста – 15 г
- соевый соус – 30 г
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Курицу посолить, поперчить.
2. Добавить любимые специи.
3. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета.
4. Влить немного воды.
5. Тушить 15 минут под крышкой.
6. Добавить соус и готовить еще 5 минут.
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