Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

Такие крылышки могут составить серьезную конкуренцию шашлыку. А готовятся гораздо проще – на сковороде. Благодаря меду, на крылышках образуется аппетитная карамельная корочка, а соевый соус придает пикантности.

Идея приготовления аппетитных куриных крылышек с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudraya) в Instagram. Сверху добавьте кунжут.

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 250 г
  • растительное масло – 5 г

Ингредиенты для соуса:

  • мед – 10 г
  • томатная паста – 15 г
  • соевый соус – 30 г
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

1. Курицу посолить, поперчить.

2. Добавить любимые специи.

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

3. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета.

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

4. Влить немного воды.

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

5. Тушить 15 минут под крышкой.

6. Добавить соус и готовить еще 5 минут.

Аппетитные куриные крылышки с хрустящей корочкой на сковородке: весь секрет в соусе

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