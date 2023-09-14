Арахисовая паста – сытный самостоятельный десерт или дополнение к бутербродам, сэндвичам, оладьям, блинам и даже овсянке. Ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя несколько ингредиентов. Процесс занимает всего 20 минут.

В одном из кулинарных блогов (foodlez_ukraine) в Instagram был опубликован рецепт арахисовой пасты без сахара.

Ингредиенты:

арахис сырой – 200 г

мед – несколько столовых ложек

морская соль – щепотка

вода (при необходимости)

Способ приготовления:

1. Для начала нужно обжарить арахис на сухой сковороде или запечь в духовке. В готовом виде почистить от кожуры.

2. Охлажденный арахис взбить в блендере, делать это нужно довольно долго – примерно 10-15 минут. Сначала орехи станут мукой, затем шариком теста, а затем густой массой – это свидетельствует о том, что начало выделяться масло.

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3. К полученной массе добавить соль и мед. Снова взбить в блендере. Если масса получилась слишком густой, то можно добавить совсем чуть-чуть воды и продолжить взбивать до нужной консистенции. Приятного аппетита!

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