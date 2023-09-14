Арахисовая паста в домашних условиях за 20 минут: готовится без сахара
Арахисовая паста – сытный самостоятельный десерт или дополнение к бутербродам, сэндвичам, оладьям, блинам и даже овсянке. Ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя несколько ингредиентов. Процесс занимает всего 20 минут.
В одном из кулинарных блогов (foodlez_ukraine) в Instagram был опубликован рецепт арахисовой пасты без сахара.
Ингредиенты:
- арахис сырой – 200 г
- мед – несколько столовых ложек
- морская соль – щепотка
- вода (при необходимости)
Способ приготовления:
1. Для начала нужно обжарить арахис на сухой сковороде или запечь в духовке. В готовом виде почистить от кожуры.
2. Охлажденный арахис взбить в блендере, делать это нужно довольно долго – примерно 10-15 минут. Сначала орехи станут мукой, затем шариком теста, а затем густой массой – это свидетельствует о том, что начало выделяться масло.
3. К полученной массе добавить соль и мед. Снова взбить в блендере. Если масса получилась слишком густой, то можно добавить совсем чуть-чуть воды и продолжить взбивать до нужной консистенции. Приятного аппетита!
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