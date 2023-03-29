Главным символом светлого праздника Пасхи является домашняя, ароматная выпечка – паска. Готовить их можно из разного теста и просто из творога. Самое важное при приготовлении – сделать удачное, вкусное тесто от которого и зависит структура выпечки.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с цитрусовым сиропом, цукатами.

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Маринад для цукатов:

изюм, цукаты – 100 г

сахар – 100 г

вода – 100 мл

апельсиновый ликер – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте воду с сахаром, доведите до кипения, снимите с огня, добавьте ликер, перемешайте и залейте горячим сиропом цукаты. Накройте и оставь настаиваться сутки.

Тесто:

мука – 530-560 г

творог – 150 г

дрожжи – 5 г

сироп от цукатов – 100 мл

сливки – 100 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

цедра 1 апельсина

ванильный сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с дрожжами и солью.

2. Творог протрите через сито, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте миксером. Теперь добавь сливки, сахар, яйца, снова перемешай. Добавьте цедру апельсина и сироп от цукатов, перемешайте. В 2 этапа введите муку, сначала перемешивай миксером, потом руками. Первые 10 минут тесто будет липнуть, можно добавить немного муки и вымешивайте тесто 15-20 минут.

3. Цукаты посыпьте мукой, выложите на тесто и вмешивайте их. Готовое тесто поставь в место без сквозняков для подъема на 1 час, накройте пищевой пленкой и полотенцем.

4. Готовое тесто разложите по формам заполняя на 1/2. Накройте полотенцем и оставьте для подхода еще на 1 час.

5. Паски смажьте желтком и выпекайте 35-40 минут при 180 С.

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