Ароматная паска с цукатами за 4 часа: рецепт идеального творожного теста
Главным символом светлого праздника Пасхи является домашняя, ароматная выпечка – паска. Готовить их можно из разного теста и просто из творога. Самое важное при приготовлении – сделать удачное, вкусное тесто от которого и зависит структура выпечки.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с цитрусовым сиропом, цукатами.
Маринад для цукатов:
- изюм, цукаты – 100 г
- сахар – 100 г
- вода – 100 мл
- апельсиновый ликер – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте воду с сахаром, доведите до кипения, снимите с огня, добавьте ликер, перемешайте и залейте горячим сиропом цукаты. Накройте и оставь настаиваться сутки.
Тесто:
- мука – 530-560 г
- творог – 150 г
- дрожжи – 5 г
- сироп от цукатов – 100 мл
- сливки – 100 мл
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- цедра 1 апельсина
- ванильный сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с дрожжами и солью.
2. Творог протрите через сито, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте миксером. Теперь добавь сливки, сахар, яйца, снова перемешай. Добавьте цедру апельсина и сироп от цукатов, перемешайте. В 2 этапа введите муку, сначала перемешивай миксером, потом руками. Первые 10 минут тесто будет липнуть, можно добавить немного муки и вымешивайте тесто 15-20 минут.
3. Цукаты посыпьте мукой, выложите на тесто и вмешивайте их. Готовое тесто поставь в место без сквозняков для подъема на 1 час, накройте пищевой пленкой и полотенцем.
4. Готовое тесто разложите по формам заполняя на 1/2. Накройте полотенцем и оставьте для подхода еще на 1 час.
5. Паски смажьте желтком и выпекайте 35-40 минут при 180 С.
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