Ароматная паска с цукатами за 4 часа: рецепт идеального творожного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепт паски

Главным символом светлого праздника Пасхи является домашняя, ароматная выпечка – паска. Готовить их можно из разного теста и просто из творога. Самое важное при приготовлении – сделать удачное, вкусное тесто от которого и зависит структура выпечки. 

Домашняя паска

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с цитрусовым сиропом, цукатами. 

Рецепт паски
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Маринад для цукатов:

  • изюм, цукаты – 100 г
  • сахар – 100 г
  • вода – 100 мл
  • апельсиновый ликер – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте воду с сахаром, доведите до кипения, снимите с огня, добавьте ликер, перемешайте и залейте горячим сиропом цукаты. Накройте и оставь настаиваться сутки.

Тесто:

  • мука – 530-560 г
  • творог – 150 г
  • дрожжи – 5 г
  • сироп от цукатов – 100 мл
  • сливки – 100 мл 
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 100 г
  • цедра 1 апельсина 
  • ванильный сахар – 1 ст. л.
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с дрожжами и солью.

Приготовление теста 

2. Творог протрите через сито, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте миксером. Теперь добавь сливки, сахар, яйца, снова перемешай. Добавьте цедру апельсина и сироп от цукатов, перемешайте. В 2 этапа введите муку, сначала перемешивай миксером, потом руками. Первые 10 минут тесто будет липнуть, можно добавить немного муки и вымешивайте тесто 15-20 минут. 

Как приготовить идеальное тесто для паски

3. Цукаты посыпьте мукой, выложите на тесто и вмешивайте их. Готовое тесто поставь в место без сквозняков для подъема на 1 час, накройте пищевой пленкой и полотенцем.

Тесто с цукатами

4. Готовое тесто разложите по формам заполняя на 1/2. Накройте полотенцем и оставьте для подхода еще на 1 час.

Дрожжевое тесто на паску

5. Паски смажьте желтком и выпекайте 35-40 минут при 180 С. 

Готовая паска

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