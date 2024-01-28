Далеко не все в детстве любят выпечку с маковой начинкой. Тем не менее, с течением времени вкусы меняются и люди начинают пробовать те блюда, которые раньше им не нравятся. Таким образом, на столе появляются оливки, печень, а также выпечка с маком и многое другое.

Плетенка с маком – это выпечка, которая никогда не выйдет из моды и не утратит своей популярности. Приготовить ее можно и дома, не тратя на это слишком много времени. Для этого нужно только следовать рецепту фудблогера с ником nata.cooking, которым она поделилась в Instagram.

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Ингредиенты

Мука – 300-320 гр

Молоко – 125 мл

Дрожжи сухие – 16 гр (можно заменить на 6 гр быстродействующих сухих дрожжей)

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 50 гр

Щепотка соли

Сахар – 50 гр

Цедра лимона или апельсина – ½ шт

Маковая начинка – 300-400 гр

Яйцо + 1 ст.л. молока для смазки теста

Способ приготовления

1. Для начала нужно приготовить опару. Смешиваем дрожжи, теплое молоко, 2 ст.л. сахара и 2-3 ст.л. муки. Все хорошо перемешиваем, накрываем и оставляем на 10-15 минут до отверстия пенной шапочки.

2. Добавляем соль, оставшийся сахар, яйцо и цедру (можно не добавлять). Начинаем замешивать и постепенно добавляем просеянную муку. Вымешивать нужно в течение 5 минут.

3. Добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем замешивать тесто. Сначала может показаться, что тесту чего-то не хватает. На самом деле нужно только набраться терпения и уже через 5-10 минут тесто приобретет нужную консистенцию.

4. Смазываем миску маслом и перекладываем в нее тесто. Накрываем пленкой и отправляем в теплое место, чтобы тесто выросло вдвое. Для этого требуется примерно час.

5. Рабочую поверхность присыпаем мукой, тесто обходим и раскатываем в тонкий слой.

6. Смазываем тесто маковой начинкой и заворачиваем его в рулет.

7. Разрезаем полученный рулет пополам, отходя от одного края 3-4 см и переплетаем между собой обе части теста так, чтобы получилась плетенка.

8. Перекладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, накрываем и оставляем еще на 20-30 минут.

9. Смазываем тесто яйцом с молоком и отправляем в духовку на 40 минут при 180 градусах.

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