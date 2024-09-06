Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт
Если вы хотите порадовать разных чем-нибудь очень вкусным и необычным, стоит обратить внимание на этот рецепт запеканки. Речь идет о Zapiekanka Ziemniaczana z kurkami, которая пришла к нам из Польши.
Она нежная, ароматная и сочная и точно придется всем по вкусу. Как приготовить такую запеканку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
- Отварной картофель – 10-15 шт
- Куриное филе – 200 гр
- Грибы – 300 гр
- Сливочное масло – 40 гр
- Лук – 1 шт
- Сыр твердый – 150 гр
- Тимьян
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 2 шт
- Сливки 33% – 200 мл
- Специи
Способ приготовления
1. Отварной и почищенный картофель перекладываем в форму, застеленную пергаментом. Придавливаем кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки.
2. Филе обжариваем до золотистости на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу.
3. Сверху запеканки выкладываем поджаренное филе и грибы. Заливаем заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.
4. Лук измельчаем и выкладываем поверх запеканки вместе с тертым сыром.
5. Для аромата добавляем пару веточек тимьяна.
6. Отправляем выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 мин.
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