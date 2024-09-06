Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

Если вы хотите порадовать разных чем-нибудь очень вкусным и необычным, стоит обратить внимание на этот рецепт запеканки. Речь идет о Zapiekanka Ziemniaczana z kurkami, которая пришла к нам из Польши.

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Она нежная, ароматная и сочная и точно придется всем по вкусу. Как приготовить такую запеканку, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич.

Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Отварной картофель – 10-15 шт
  • Куриное филе – 200 гр
  • Грибы – 300 гр
  • Сливочное масло – 40 гр
  • Лук – 1 шт
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Тимьян

Ингредиенты для заливки

  • Яйца – 2 шт
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Специи

Способ приготовления

1. Отварной и почищенный картофель перекладываем в форму, застеленную пергаментом. Придавливаем кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки.

Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

2. Филе обжариваем до золотистости на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу.

3. Сверху запеканки выкладываем поджаренное филе и грибы. Заливаем заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.

Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

4. Лук измельчаем и выкладываем поверх запеканки вместе с тертым сыром.

5. Для аромата добавляем пару веточек тимьяна.

Ароматная польская запеканка с грибами и курицей: пошаговый рецепт

6. Отправляем выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 мин.

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