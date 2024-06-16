Розы – это не только привлекательные цветы, но и отличная основа для приготовления варенья. Джем получается очень ароматным и приятного цвета. Идеально такое варенье подходит к чаю.

Идея приготовления варенья из чайной розы опубликована на странице фудблогера Татьяны Колесник (emmaautumn) в Instagram. Прекрасно хранится на зиму.

Ингредиенты:

сахар – 1 кг.

вода – 3 стакана

лимонная кислота – 1 ч.л.

чайная роза – 250 г.

Способ приготовления:

1. Для сиропа смешать воду и сахар.

2. Поставить на огонь.

3. Варить до загустения сиропа.

4. Затем добавить 0,5 чайную ложку лимонной кислоты.

5. Размешать.

6. Лепестки розы посыпать 0,5 ч.л. лимонной кислоты.

7. Перетереть руками, чтобы появился сок.

8. Опустить перетертые лепестки в горячий сироп.

9. Проварить до готовности.

10. Разлить в стерильные баночки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: