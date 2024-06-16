Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

Розы – это не только привлекательные цветы, но и отличная основа для приготовления варенья. Джем получается очень ароматным и приятного цвета. Идеально такое варенье подходит к чаю.

Идея приготовления варенья из чайной розы опубликована на странице фудблогера Татьяны Колесник (emmaautumn) в Instagram. Прекрасно хранится на зиму.

Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

Ингредиенты:

  • сахар – 1 кг.
  • вода – 3 стакана
  • лимонная кислота – 1 ч.л.
  • чайная роза – 250 г.

Способ приготовления:

Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

1. Для сиропа смешать воду и сахар.

2. Поставить на огонь.

Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

3. Варить до загустения сиропа.

4. Затем добавить 0,5 чайную ложку лимонной кислоты.

5. Размешать.

Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

6. Лепестки розы посыпать 0,5 ч.л. лимонной кислоты.

7. Перетереть руками, чтобы появился сок.

8. Опустить перетертые лепестки в горячий сироп.

Ароматное домашнее варенье из чайной розы: как приготовить

9. Проварить до готовности.

10. Разлить в стерильные баночки.

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