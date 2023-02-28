Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут
Яблоки – универсальные фрукты для всех сезонов. Поэтому это идеальное основание для вкусной домашней выпечки. Особенно сладкого и ароматного печенья, которое можно сделать вместе со своими детьми.
Идея приготовления вкусного домашнего печенья с яблоками опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 150 г
- сахар – 50 г
- яйца – 1 шт
- яблоки
- ванильный сахар – по вкусу
- сливочное масло – 60 г (комнатной температуры)
- разрыхлитель – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов.
2. Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо и просеиваем муку с разрыхлителем.
3. Перемешиваем и замешиваем руками тесто.
4. Добавляем нарезанные кубиками яблоки, смешиваем.
5. Руки смочить водой и сформировать шарики нужного вам размера.
6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом и выпекаем 15-20 минут. Время выпекания зависит от размера печенья и духовки, поэтому ориентируйтесь по готовности.
7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой.
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