Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

Яблоки – универсальные фрукты для всех сезонов. Поэтому это идеальное основание для вкусной домашней выпечки. Особенно сладкого и ароматного печенья, которое можно сделать вместе со своими детьми.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья с яблоками опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • сахар – 50 г
  • яйца – 1 шт
  • яблоки
  • ванильный сахар – по вкусу
  • сливочное масло – 60 г (комнатной температуры)
  • разрыхлитель – 1 ч.л
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Способ приготовления:

Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

1. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов.

2. Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо и просеиваем муку с разрыхлителем.

Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

3. Перемешиваем и замешиваем руками тесто.

4. Добавляем нарезанные кубиками яблоки, смешиваем.

Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

5. Руки смочить водой и сформировать шарики нужного вам размера.

6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом и выпекаем 15-20 минут. Время выпекания зависит от размера печенья и духовки, поэтому ориентируйтесь по готовности.

Ароматное и пышное яблочное печенье: выпекается 15 минут

7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой.

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