Яблоки – универсальные фрукты для всех сезонов. Поэтому это идеальное основание для вкусной домашней выпечки. Особенно сладкого и ароматного печенья, которое можно сделать вместе со своими детьми.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья с яблоками опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 150 г

сахар – 50 г

яйца – 1 шт

яблоки

ванильный сахар – по вкусу

сливочное масло – 60 г (комнатной температуры)

разрыхлитель – 1 ч.л

Видео дня

Способ приготовления:

1. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов.

2. Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо и просеиваем муку с разрыхлителем.

3. Перемешиваем и замешиваем руками тесто.

4. Добавляем нарезанные кубиками яблоки, смешиваем.

5. Руки смочить водой и сформировать шарики нужного вам размера.

6. Выкладываем на противень застеленный пергаментом и выпекаем 15-20 минут. Время выпекания зависит от размера печенья и духовки, поэтому ориентируйтесь по готовности.

7. После охлаждения посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: