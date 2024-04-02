Овощные салаты лучше всего заправлять не майонезом, а маслом. Для более яркого и оригинального вкуса к нему можно добавить разные специи, зелень, цитрусовые.

Кулинар поделилась в Instagram 6 рецептами полезных и вкусных заправок для салатов из масла с цитрусовыми, перцем, лавровым листом, укропом.

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Чесночное масло

В горячее масло бросьте 3 дольки измельченного чеснока, закройте крышкой, снимите с огня, охладите, процедите. Можно добавить лимонный сок, гвоздику.

Масло с укропом

Перебейте укроп в блендере, смесь положите в горячее масло на 2 минуты, снять с огня, закрыть крышкой, настаивать 10 минут, остудить, процедить.

Лимонное масло

Цедра двух лимонов прогрейте в сковороде с горячим маслом 20 минут. Остудите, уберите цедру.

Лавровое масло

5 листочков лавра положите на сухую горячую сковороду, немного поджарь,те налейте масло, грейте 20 минут. Снимите с огня, остудите и достаньте листья.

Острое масло

Сухие перчики чили раскрошите, чтобы получилось две столовые ложки хлопьев. В разогретое масло положите их на 5 минут. Остудите, процедите.

Базиликовое масло

В блендере измельчите 30-50 г листьев свежего зеленого базилика. Добавьте масло и прогрейте смесь в сковороде 30-45 секунд. Остудите, процедите.

Совет: разогреваем масло (желательно 1:1 рафинированное подсолнечное с оливковым), 250 г – до горячего состояния, но не кипятка!

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