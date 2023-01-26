Ароматное лимонное печенье за 20 минут: получится очень вкусным
Хрустящие, вкусное и ароматное печенье можно приготовить з самых простых продуктов, например, из орехов, лимона, овсянки. Очень важно – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура изделия.
Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного лимонного печенья, которое готовится всего 20 минут.
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Ингредиенты:
- мука 340 г
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт.
- масло сливочное – 100 г
- цедра лимона
- сок лимона – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, муку, разрыхлитель, сок и цедру лимона, хорошо взбейте. Готовое тесто переложите в морозилку на несколько минут.
2. Руками сформируйте из теста шарики, обваляйте в муке.
3. Переложите их на пергамент, выпекайте 20 минут при 180 С.
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