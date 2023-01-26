Ароматное лимонное печенье за 20 минут: получится очень вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт печенья

Хрустящие, вкусное и ароматное печенье можно приготовить з самых простых продуктов, например, из орехов, лимона, овсянки. Очень важно – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус и структура изделия. 

Домашнее печенье

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного лимонного печенья, которое готовится всего 20 минут. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • мука  340 г
  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • масло сливочное – 100 г
  • цедра лимона 
  • сок лимона – 40 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, муку, разрыхлитель, сок и цедру лимона, хорошо взбейте. Готовое тесто переложите в морозилку на несколько минут. 

Масло для приготовления теста

2. Руками сформируйте из теста шарики, обваляйте в муке. 

Приготовление печенья

3. Переложите их на пергамент, выпекайте 20 минут при 180 С.

Готовое печенье

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