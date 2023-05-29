Начинается сезон клубники. Эта яркая ягодка может стать основой для домашней выпечки, изысканных десертов, освежающих напитков, компота, а также ароматного варенья. Консервацию прекрасно дополнят другие ягоды и фрукты – черника, банан или апельсин, а также мята и даже шоколад.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ароматного варенья из клубники и ревеня, яркого вкуса которому придадут кусочки чайной розы.

Ингредиенты:

ревень – 200 г

клубника – 200 г

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сахар – 200 г

чайная роза – 15-20 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить ингредиенты. А именно, порезать ревень кубиками, клубнику – произвольно, с бутонов роз снять лепестки.

2. Положить в кастрюлю клубнику и ревень, добавить сахар и поставить на средний огонь.

3. Когда ревень и клубника пустят сок, нужно добавить лепестки розы. Перемешать и варить на слабом огне до тех пор, пока варенье начнет загустевать.

4. Когда варенье загустеет, его нужно снять с огня. Дальше все по вашему вкусу: десерт можно есть сразу как он остынет, перелить в банку и хранить в холодильнике или в погребе на зиму.

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