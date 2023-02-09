Ароматное яблочное печенье: простая домашняя выпечка за 30 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ароматное яблочное печенье: простая домашняя выпечка за 30 минут

Домашнее печенье с яблоками – это нежный аромат фруктов и мягкое воздушное тесто. Такое печенье даже лучше, чем пирог, ведь получается таким же ароматным, воздушным и мягким. А главное – очень просто и быстро готовится.

Фудблогер Светлана с ником recepti_svitlana21 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного яблочного печенья с корицей.

Рецепт яблочного печенья

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 50-70 г
  • мед – 30 г
  • масло сливочное – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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  • мука – 200 г
  • яблоки – 300 г
  • корица
  • миндальные хлопья – 30 г

Способ приготовления:

1. Мед смешать с маслом и растопить на водяной бане.

Как приготовить яблочное печенье

2. Взбить яйца с сахаром и добавить в полученную массу растопленный мед.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.

4. Порезать кубиками яблоки и добавить к тесту, также добавить корицу и миндальные хлопья. Перемешать.

Домашнее яблочное печенье

5. Ложкой выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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