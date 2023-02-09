Ароматное яблочное печенье: простая домашняя выпечка за 30 минут
Домашнее печенье с яблоками – это нежный аромат фруктов и мягкое воздушное тесто. Такое печенье даже лучше, чем пирог, ведь получается таким же ароматным, воздушным и мягким. А главное – очень просто и быстро готовится.
Фудблогер Светлана с ником recepti_svitlana21 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного яблочного печенья с корицей.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 50-70 г
- мед – 30 г
- масло сливочное – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- мука – 200 г
- яблоки – 300 г
- корица
- миндальные хлопья – 30 г
Способ приготовления:
1. Мед смешать с маслом и растопить на водяной бане.
2. Взбить яйца с сахаром и добавить в полученную массу растопленный мед.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.
4. Порезать кубиками яблоки и добавить к тесту, также добавить корицу и миндальные хлопья. Перемешать.
5. Ложкой выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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