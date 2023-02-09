Домашнее печенье с яблоками – это нежный аромат фруктов и мягкое воздушное тесто. Такое печенье даже лучше, чем пирог, ведь получается таким же ароматным, воздушным и мягким. А главное – очень просто и быстро готовится.

Фудблогер Светлана с ником recepti_svitlana21 на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного яблочного печенья с корицей.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 50-70 г

мед – 30 г

масло сливочное – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

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мука – 200 г

яблоки – 300 г

корица

миндальные хлопья – 30 г

Способ приготовления:

1. Мед смешать с маслом и растопить на водяной бане.

2. Взбить яйца с сахаром и добавить в полученную массу растопленный мед.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.

4. Порезать кубиками яблоки и добавить к тесту, также добавить корицу и миндальные хлопья. Перемешать.

5. Ложкой выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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