Домашние блины могут быть основой для закусок, а также из них можно сделать вкусный торт. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые продукты, от сладких – творог, ягоды, фрукты, к соленым – рыба, тушеная капуста, мясо, фарш, тушеные овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов, которые не будут рваться.

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Секрет удачных блинов: в тесто обязательно нужно добавить растительное или растопленное сливочное масло!

Ингредиенты:

250 г. муки

3 ст. л. какао порошка

4 ст. л. сахара

4 яйца

650 мл. молока

50 г. сливочного масла

Способ приготовления:

1. Просейте какао и муку, добавьте сахар и перемешайте.

2. Добавьте яйца, слегка перемешайте и постепенно добавляя все молоко, замешиваем тесто.

3. В самом конце влейте растопленное масло. Оставьте тесто "отдохнуть" на 15 минут.

4. Пожарьте блины.

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