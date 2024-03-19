Ароматные шоколадные блины: что обязательно нужно добавить в тесто, чтобы блины не рвались

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
174
Ароматные шоколадные блины: что обязательно нужно добавить в тесто, чтобы блины не рвались

Домашние блины могут быть основой для закусок, а также из них можно сделать вкусный торт. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые продукты, от сладких –   творог, ягоды, фрукты, к соленым – рыба, тушеная капуста, мясо, фарш, тушеные овощи.

Вкусные домашние блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов, которые не будут рваться.

Как правильно готовить блины
Видео дня

Секрет удачных блинов: в тесто обязательно нужно добавить растительное или растопленное сливочное масло! 

Что добавить в тесто для блинов

Ингредиенты:

  • 250 г. муки
  • 3 ст. л. какао порошка
  • 4 ст. л. сахара
  • 4 яйца
  • 650 мл. молока
  • 50 г. сливочного масла

Способ приготовления:

1. Просейте какао и муку, добавьте сахар и перемешайте.

Мука с какао

2. Добавьте яйца, слегка перемешайте и постепенно добавляя все молоко, замешиваем тесто.

Тесто с маслом

3. В самом конце влейте растопленное масло. Оставьте тесто "отдохнуть" на 15 минут.

Готовое тесто для блинов

4. Пожарьте блины.

Шоколадные блины

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты