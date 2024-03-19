Ароматные шоколадные блины: что обязательно нужно добавить в тесто, чтобы блины не рвались
Домашние блины могут быть основой для закусок, а также из них можно сделать вкусный торт. Стоит отметить, что для начинки можно использовать любые продукты, от сладких – творог, ягоды, фрукты, к соленым – рыба, тушеная капуста, мясо, фарш, тушеные овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных блинов, которые не будут рваться.
Секрет удачных блинов: в тесто обязательно нужно добавить растительное или растопленное сливочное масло!
Ингредиенты:
- 250 г. муки
- 3 ст. л. какао порошка
- 4 ст. л. сахара
- 4 яйца
- 650 мл. молока
- 50 г. сливочного масла
Способ приготовления:
1. Просейте какао и муку, добавьте сахар и перемешайте.
2. Добавьте яйца, слегка перемешайте и постепенно добавляя все молоко, замешиваем тесто.
3. В самом конце влейте растопленное масло. Оставьте тесто "отдохнуть" на 15 минут.
4. Пожарьте блины.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: