Ароматный банановый пирог от Эктора Хименеса-Браво

Пироги любят все, особенно – с фруктами, вареньем, орехами, изюмом. Самое важное – сделать хорошую основу – тесто, от которого и зависит вкус блюда.

Судья "МастерШеф", популярный украинский шеф-повар – Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного пирога с бананами, который будет отличным угощением к чаю.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 лист

Банан – 4 шт.

Сахар коричневый – 150 г

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Масло сливочное – 100 г

Ваниль – 1 г

Корица – 1 г

Способ приготовления:

Бананы очищаем от кожуры и 2 из них разрезаем пополам, а 2 оставляем целыми. На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль. Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели. На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости. В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезано заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно. Выпекаем 30 минут при 180 С.

После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем наш Банофи.

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