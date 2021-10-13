Ароматный банановый пирог от Эктора Хименеса-Браво
Пироги любят все, особенно – с фруктами, вареньем, орехами, изюмом. Самое важное – сделать хорошую основу – тесто, от которого и зависит вкус блюда.
Судья "МастерШеф", популярный украинский шеф-повар – Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного пирога с бананами, который будет отличным угощением к чаю.
Ингредиенты:
Слоеное тесто – 1 лист
Банан – 4 шт.
Сахар коричневый – 150 г
Масло сливочное – 100 г
Ваниль – 1 г
Корица – 1 г
Способ приготовления:
Бананы очищаем от кожуры и 2 из них разрезаем пополам, а 2 оставляем целыми.
На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль.
Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели.
На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости.
В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезано заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно.
Выпекаем 30 минут при 180 С.
После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем наш Банофи.
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