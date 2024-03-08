Ароматный гуляш с галушками для ужина: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ароматный гуляш с галушками для ужина: простой рецепт сытного блюда

Гуляш можно готовить из любого мяса. Для того, чтобы гуляш получился вкусным и ароматным, обязательно нужно добавить муку, овощи, соус. 

Из какого мяса приготовить вкусный гуляш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша с овощами и галушками, который получится очень ароматным. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Телятина – 800г-1кг
  • Мука – 2 ст. л.
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Томатная паста – 1 ст. л. 
  • Соевый соус – 1 ст. л. 
  • Вода или бульон – 800 мл
  • Соль и специи (перец, паприка, орегано, тимьян)

На галушек: 

  • Мука – 130-150 г
  • Разрыхлитель – 0,5 г
  • Греческий йогурт – 120 г
  • Соль – щепотка
  • Зелень
  • Вода – 1-2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Мясо смешайте с мукой и обжарьте на сковороде со всех сторон на большом огне.

Мясо с мукой

2. Забираем мясо из сковороды, убавьте огонь до среднего, на ней же обжарьте лук и чеснок, далее добавьте морковь, обжарьте вместе пару минут, добавьте томатную пасту, перемешайте, верните мясо. Добавьте соль и специи, соевый соус, перемешайте и влейте воду или бульон. Накрываем крышкой и оставьте тушиться на маленьком огне 1 час.

Приготовление мяса

3. Галушки: смешайте йогурт, зелень и соль. Добавьте муку, разрыхлитель, влейте воду и замесите тесто. Разделите тесто на несколько частей и сформируйте шарики. 

Тесто для галушек

4. Через час, когда мясо почти готово, выложите галушки к мясу, накройте крышкой и тушите еще 20-25 минут. 

Приготовление гуляша с галушками

По желанию, можете уже почти готовое блюдо (через 20 минут) поставить запекаться в духовку на 200 градусов на 10-15 минут – так получится вкусная корочка!

Готовое блюдо

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