Ароматный гуляш с галушками для ужина: простой рецепт сытного блюда
Гуляш можно готовить из любого мяса. Для того, чтобы гуляш получился вкусным и ароматным, обязательно нужно добавить муку, овощи, соус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша с овощами и галушками, который получится очень ароматным.
Ингредиенты:
- Телятина – 800г-1кг
- Мука – 2 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Вода или бульон – 800 мл
- Соль и специи (перец, паприка, орегано, тимьян)
На галушек:
- Мука – 130-150 г
- Разрыхлитель – 0,5 г
- Греческий йогурт – 120 г
- Соль – щепотка
- Зелень
- Вода – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо смешайте с мукой и обжарьте на сковороде со всех сторон на большом огне.
2. Забираем мясо из сковороды, убавьте огонь до среднего, на ней же обжарьте лук и чеснок, далее добавьте морковь, обжарьте вместе пару минут, добавьте томатную пасту, перемешайте, верните мясо. Добавьте соль и специи, соевый соус, перемешайте и влейте воду или бульон. Накрываем крышкой и оставьте тушиться на маленьком огне 1 час.
3. Галушки: смешайте йогурт, зелень и соль. Добавьте муку, разрыхлитель, влейте воду и замесите тесто. Разделите тесто на несколько частей и сформируйте шарики.
4. Через час, когда мясо почти готово, выложите галушки к мясу, накройте крышкой и тушите еще 20-25 минут.
По желанию, можете уже почти готовое блюдо (через 20 минут) поставить запекаться в духовку на 200 градусов на 10-15 минут – так получится вкусная корочка!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: