Гуляш можно готовить из любого мяса. Для того, чтобы гуляш получился вкусным и ароматным, обязательно нужно добавить муку, овощи, соус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша с овощами и галушками, который получится очень ароматным.

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Ингредиенты:

Телятина – 800г-1кг

Мука – 2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Вода или бульон – 800 мл

Соль и специи (перец, паприка, орегано, тимьян)

На галушек:

Мука – 130-150 г

Разрыхлитель – 0,5 г

Греческий йогурт – 120 г

Соль – щепотка

Зелень

Вода – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо смешайте с мукой и обжарьте на сковороде со всех сторон на большом огне.

2. Забираем мясо из сковороды, убавьте огонь до среднего, на ней же обжарьте лук и чеснок, далее добавьте морковь, обжарьте вместе пару минут, добавьте томатную пасту, перемешайте, верните мясо. Добавьте соль и специи, соевый соус, перемешайте и влейте воду или бульон. Накрываем крышкой и оставьте тушиться на маленьком огне 1 час.

3. Галушки: смешайте йогурт, зелень и соль. Добавьте муку, разрыхлитель, влейте воду и замесите тесто. Разделите тесто на несколько частей и сформируйте шарики.

4. Через час, когда мясо почти готово, выложите галушки к мясу, накройте крышкой и тушите еще 20-25 минут.

По желанию, можете уже почти готовое блюдо (через 20 минут) поставить запекаться в духовку на 200 градусов на 10-15 минут – так получится вкусная корочка!

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