Ореховый кекс – это невероятно вкусный десерт, который обожают практически все. Также это блюдо можно использовать в качестве перекуса, ведь его легко брать с собой. Для приготовления кекса обычно используется миксер, поскольку благодаря нему можно добиться однородной консистенции теста.

Но что делать, если миксера под рукой нет? Тогда следует обратиться к рецепту, который в Instagram представила фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Она рассказала, как приготовить ароматный и воздушный ореховый кекс, не используя миксер.

Ингредиенты

Сахар – 180 гр

Яйца – 3 шт

Масло растительное – 100 мл

Мука – 260 гр

Молоко – 200 мл

Разрыхлитель – 15-20 гр

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Изюм – 60 гр

Орешки – 120 гр

Способ приготовления

1.В миску вбить 3 яйца и перемешать венчиком. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешать. Добавить молоко, растительное масло. Перемешать.

2. К муке добавить разрыхлитель и просеять через сито к другим ингредиентам. Вымешать все венчиком. Добавить измельченные орешки в тесто вместе с изюмом и перемешать.

3. Форму смазать растительным маслом или сливочным маслом, вылить туда тесто и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Вынимать кекс готов из формы, как только он остынет.

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