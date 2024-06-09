Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

Ореховый кекс – это невероятно вкусный десерт, который обожают практически все. Также это блюдо можно использовать в качестве перекуса, ведь его легко брать с собой. Для приготовления кекса обычно используется миксер, поскольку благодаря нему можно добиться однородной консистенции теста.

Но что делать, если миксера под рукой нет? Тогда следует обратиться к рецепту, который в Instagram представила фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Она рассказала, как приготовить ароматный и воздушный ореховый кекс, не используя миксер.

Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

Ингредиенты

  • Сахар – 180 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 260 гр
  • Молоко – 200 мл
  • Разрыхлитель – 15-20 гр
  • Ванильный сахар – 2 ч.л.
  • Изюм – 60 гр
  • Орешки – 120 гр

Способ приготовления

1.В миску вбить 3 яйца и перемешать венчиком. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешать. Добавить молоко, растительное масло. Перемешать.

Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

2. К муке добавить разрыхлитель и просеять через сито к другим ингредиентам. Вымешать все венчиком. Добавить измельченные орешки в тесто вместе с изюмом и перемешать.

Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

3. Форму смазать растительным маслом или сливочным маслом, вылить туда тесто и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Вынимать кекс готов из формы, как только он остынет.

Ароматный и воздушный ореховый кекс, готовящийся без миксера

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