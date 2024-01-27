Иногда совсем нет времени на приготовление какого-нибудь сложного блюда. В таком случае на помощь всегда приходят блюда, питательные, вкусные, и не требующие больших затрат времени.

Одним из таких блюд является картофель с копченой грудинкой. Такое блюдо точно придется по вкусу всем, и наполнит кухню невероятным ароматом. Рецептом душистого картофеля с копченой грудинкой в Instagram поделилась фудблогер с ником zefirka_recipes.

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Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Копченая грудинка – 250 гр

Лук – 1 шт

Паприка – ½ ч.л.

Петрушка

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Масло (если грудинка не слишком жирная)

Способ приготовления

1. Картофель чистим, нарезаем на небольшие куски и отвариваем в подсоленной воде до готовности, после чего сливаем воду.

2. Копченую грудинку нарезаем на куски и обжариваем на сухой сковороде до коричневой корочки. Если грудинка не слишком жирная, можно добавить немного растительного масла.

3. Добавляем нарезанный лук и жарим до его прозрачности.

4. Добавляем на сковороду картофель, паприку, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

5. Обжариваем до готовности в течение 10-12 минут.

6. Перед подачей присыпаем петрушкой и чесноком.

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