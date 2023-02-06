Ароматный кекс на сметане с любой начинкой: рецепт самой простой выпечки
Домашние пироги и кексы – лучшее угощение к чаю, кофе, какао, которые готовятся из самых простых ингредиентов. Для того, чтобы например, кекс был пышным, тесто лучше всего готовить на кефире или йогурте, еще можно использовать сметану.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного кекса на сметане, который получится идеальным по консистенции.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- мука – 230 г
- разрыхлитель – 1 ч .л.
- сахар – 100 г
- сметана – 130 г
- сливочное масло – 50 г
- ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар, ванилин и хорошо перемешайте.
2. Добавьте сметану/йогур/кефир и растопленное сливочное масло или растительное масло, хорошо перемешайте.
3. Просейте муку и добавьте разрыхлитель, замесите тесто, консистенция должна быть как густая сметана.
4. Добавьте замоченную клюкву и изюм, перемешайте. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.
5. Переложите массу в форму и выпекайте 40-45 минут при 180 С.
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