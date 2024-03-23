Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке
Если очень хочется чего-нибудь вкусненького, а дома ничего нет – такой кекс будет идеальным вариантом. Для того, чтобы его приготовить, вам понадобится максимум 5 минут. И даже не придется включать духовку, потому что выпекается десерт в микроволновке.
Идея приготовления элементарных кексов в чашке опубликована на странице фудблогерки Инны Каланчи ( innakluchnik31 ) в Instagram. Обязательно добавьте любимые ягоды.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 2 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- соль – 1 г
- сахар – 2 ст.л.
- сода гашеная или разрыхлитель
- мука – 2 ст.л.
- какао – 1 ст.л.
- ягоды – 1 ст.л.
Для пропитки:
- молоко – 3 ст.л.
- сахар – 1/2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перемешать яйцо с молоком.
2. Добавить масло.
3. Добавить соль и немного соды, погашенной лимонным соком.
4. Засыпать сахар.
5. Перемешать венчиком.
6. Добавить муку и какао.
7. Еще раз хорошо перемешать. Добавить ягоды.
8. Разложить массу в 2 чашки объемом по 200 мл.
9. Поставить в микроволновку на 3 минуты.
10. Пока кексы горячие – пропитать молоком с сахаром.
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