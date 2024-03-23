Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
111
Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

Если очень хочется чего-нибудь вкусненького, а дома ничего нет – такой кекс будет идеальным вариантом. Для того, чтобы его приготовить, вам понадобится максимум 5 минут. И даже не придется включать духовку, потому что выпекается десерт в микроволновке.

Идея приготовления элементарных кексов в чашке опубликована на странице фудблогерки Инны Каланчи ( innakluchnik31 ) в Instagram. Обязательно добавьте любимые ягоды.

Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 2 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • соль – 1 г
Видео дня
  • сахар – 2 ст.л.
  • сода гашеная или разрыхлитель
  • мука – 2 ст.л.
  • какао – 1 ст.л.
  • ягоды – 1 ст.л.

Для пропитки:

  • молоко – 3 ст.л.
  • сахар – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

1. Перемешать яйцо с молоком.

2. Добавить масло.

3. Добавить соль и немного соды, погашенной лимонным соком.

Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

4. Засыпать сахар.

5. Перемешать венчиком.

6. Добавить муку и какао.

Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

7. Еще раз хорошо перемешать. Добавить ягоды.

8. Разложить массу в 2 чашки объемом по 200 мл.

Ароматный кекс в чашке к чаю всего за 3 минуты: готовится в микроволновке

9. Поставить в микроволновку на 3 минуты.

10. Пока кексы горячие – пропитать молоком с сахаром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты