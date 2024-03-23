Если очень хочется чего-нибудь вкусненького, а дома ничего нет – такой кекс будет идеальным вариантом. Для того, чтобы его приготовить, вам понадобится максимум 5 минут. И даже не придется включать духовку, потому что выпекается десерт в микроволновке.

Идея приготовления элементарных кексов в чашке опубликована на странице фудблогерки Инны Каланчи ( innakluchnik31 ) в Instagram. Обязательно добавьте любимые ягоды.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

соль – 1 г

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сахар – 2 ст.л.

сода гашеная или разрыхлитель

мука – 2 ст.л.

какао – 1 ст.л.

ягоды – 1 ст.л.

Для пропитки:

молоко – 3 ст.л.

сахар – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перемешать яйцо с молоком.

2. Добавить масло.

3. Добавить соль и немного соды, погашенной лимонным соком.

4. Засыпать сахар.

5. Перемешать венчиком.

6. Добавить муку и какао.

7. Еще раз хорошо перемешать. Добавить ягоды.

8. Разложить массу в 2 чашки объемом по 200 мл.

9. Поставить в микроволновку на 3 минуты.

10. Пока кексы горячие – пропитать молоком с сахаром.

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