Ароматный пирог с абрикосами: 2 самых простых способа приготовления

Кто же не любит вкусные, ароматные пироги, особенно с сезонными ягодами и фруктами. Летом лучше всего выпекать разные вкусности, для этого вам достояно просто выбрать фрукт, который станет основой и сделать хорошее тесто.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного абрикосового пирога и нежного чизкейка, которые станут идеальным угощением.

1. Абрикосовый пирог с фисташками

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 150 г

Масло сливочное – 80 г

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Сметана – 80 г

Фисташки или орехи – 50 г

Мука – 180 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 10 г

Абрикосы – 5-8 шт.

Способ приготовления:

Взбейтеяйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло и сметану, хорошо перемешайте. Измельчите орехи и всыпьте туда же. Муку просейте дважды, добавьте разрыхлитель, перемешайте и добавьте в яичную смесь. Абрикосы помойте, отделите косточки. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто, а сверху выложите дольки абрикос. Отправьте в духовку на 40 минут при 170-180 С.

Перед подачей дайте пирогу остыть и присыпьте сахарной пудрой.

2. Абрикосовый чизкейк со сливочным сыром и сметаной

Ингредиенты:

песочное печенье – 150 г

сахар – 200 г

яйца – 2 шт.

мускатный орех – 1/4 ч. л.

ваниль – щепотка

сливочное масло – 100 г

абрикосы – 10 шт

лимонный сок – 1-2 ст. л.

сметана – 100 г

​​​​​​​сливочный сыр – 450-500 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

Печенье переложите в блендер, добавьте сахар, соль, перебейте до однородности. Переложите в большую миску, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Готовое тесто выложите в форму для запекания, отправьте в духовку и запекайте 15 минут при 180 С. Достаньте и остудите. Помойте абрикосы, удалите косточки, снимите кожуру. Переложите их в сотейник, добавьте 50 г сахара, соль и воду, варите постоянно помешивая, до тех пор ,пока не растворится сахар. После – переложите разваренные абрикосы в блендер, добавьте обязательно лимонный сок, воду и взбейте до однородной консистенции. Сыр и сметану взбейте миксером, добавьте к ним сахар, ванилин, соль, все тщательно вымешайте. Туда же аккуратно добавляйте яйца. Готовую яично-сливочную смесь выложите на остывшую основу пирога, сверху выложите абрикосовое пюре. Отправьте пирог в духовку на 25 минут при 150-160 С. После остудите и переставьте в холодильник на 2 часа.

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