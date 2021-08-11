Ароматный пирог с абрикосами: 2 самых простых способа приготовления
Кто же не любит вкусные, ароматные пироги, особенно с сезонными ягодами и фруктами. Летом лучше всего выпекать разные вкусности, для этого вам достояно просто выбрать фрукт, который станет основой и сделать хорошее тесто.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного абрикосового пирога и нежного чизкейка, которые станут идеальным угощением.
1. Абрикосовый пирог с фисташками
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт.
Сахар – 150 г
Масло сливочное – 80 г
Сметана – 80 г
Фисташки или орехи – 50 г
Мука – 180 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 10 г
Абрикосы – 5-8 шт.
Способ приготовления:
Взбейтеяйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло и сметану, хорошо перемешайте.
Измельчите орехи и всыпьте туда же.
Муку просейте дважды, добавьте разрыхлитель, перемешайте и добавьте в яичную смесь.
Абрикосы помойте, отделите косточки.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто, а сверху выложите дольки абрикос.
Отправьте в духовку на 40 минут при 170-180 С.
Перед подачей дайте пирогу остыть и присыпьте сахарной пудрой.
2. Абрикосовый чизкейк со сливочным сыром и сметаной
Ингредиенты:
песочное печенье – 150 г
сахар – 200 г
яйца – 2 шт.
мускатный орех – 1/4 ч. л.
ваниль – щепотка
сливочное масло – 100 г
абрикосы – 10 шт
лимонный сок – 1-2 ст. л.
сметана – 100 г
сливочный сыр – 450-500 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
Печенье переложите в блендер, добавьте сахар, соль, перебейте до однородности.
Переложите в большую миску, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.
Готовое тесто выложите в форму для запекания, отправьте в духовку и запекайте 15 минут при 180 С.
Достаньте и остудите.
Помойте абрикосы, удалите косточки, снимите кожуру.
Переложите их в сотейник, добавьте 50 г сахара, соль и воду, варите постоянно помешивая, до тех пор ,пока не растворится сахар.
После – переложите разваренные абрикосы в блендер, добавьте обязательно лимонный сок, воду и взбейте до однородной консистенции.
Сыр и сметану взбейте миксером, добавьте к ним сахар, ванилин, соль, все тщательно вымешайте.
Туда же аккуратно добавляйте яйца.
Готовую яично-сливочную смесь выложите на остывшую основу пирога, сверху выложите абрикосовое пюре.
Отправьте пирог в духовку на 25 минут при 150-160 С.
После остудите и переставьте в холодильник на 2 часа.
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