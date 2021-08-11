Ароматный пирог с абрикосами: 2 самых простых способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Абрикосовый пирог

Кто же не любит вкусные, ароматные пироги, особенно с сезонными ягодами и фруктами. Летом лучше всего выпекать разные вкусности, для этого вам достояно просто выбрать фрукт, который станет основой и сделать хорошее тесто.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного абрикосового пирога и нежного чизкейка, которые станут идеальным угощением.

1. Абрикосовый пирог с фисташками

Как дома вкусно приготовить пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.

  • Сахар – 150 г

  • Масло сливочное – 80 г

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  • Сметана – 80 г

  • Фисташки или орехи – 50 г

  • Мука – 180 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

  • Ванильный сахар – 10 г

  • Абрикосы – 5-8 шт.

Способ приготовления:

  1. Взбейтеяйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло и сметану, хорошо перемешайте.

  2. Измельчите орехи и всыпьте туда же.

  3. Муку просейте дважды, добавьте разрыхлитель, перемешайте и добавьте в яичную смесь.

  4. Абрикосы помойте, отделите косточки.

  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто, а сверху выложите дольки абрикос.

  6. Отправьте в духовку на 40 минут при 170-180 С.

Перед подачей дайте пирогу остыть и присыпьте сахарной пудрой.

2. Абрикосовый чизкейк со сливочным сыром и сметаной

Вкусный и нежный абрикосовый чизкейк

Ингредиенты:

  • песочное печенье – 150 г

  • сахар – 200 г

  • яйца – 2 шт.

  • мускатный орех – 1/4 ч. л.

  • ваниль – щепотка

  • сливочное масло – 100 г

  • абрикосы – 10 шт

  • лимонный сок – 1-2 ст. л.

  • сметана – 100 г

  • ​​​​​​​сливочный сыр – 450-500 г

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Печенье переложите в блендер, добавьте сахар, соль, перебейте до однородности.

  2. Переложите в большую миску, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.

  3. Готовое тесто выложите в форму для запекания, отправьте в духовку и запекайте 15 минут при 180 С.

  4. Достаньте и остудите.

  5. Помойте абрикосы, удалите косточки, снимите кожуру.

  6. Переложите их в сотейник, добавьте 50 г сахара, соль и воду, варите постоянно помешивая, до тех пор ,пока не растворится сахар.

  7. После – переложите разваренные абрикосы в блендер, добавьте обязательно лимонный сок, воду и взбейте до однородной консистенции.

  8. Сыр и сметану взбейте миксером, добавьте к ним сахар, ванилин, соль, все тщательно вымешайте.

  9. Туда же аккуратно добавляйте яйца.

  10. Готовую яично-сливочную смесь выложите на остывшую основу пирога, сверху выложите абрикосовое пюре.

  11. Отправьте пирог в духовку на 25 минут при 150-160 С.

  12. После остудите и переставьте в холодильник на 2 часа.

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