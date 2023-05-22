Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Екатерина Ягович
FoodOboz
4 минуты
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Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются борщ и вареники. Но это совсем не так. В старину наши предки использовали очень интересные сочетания, такие как свинина с калиной, рис с одуванчиками и многие другие. Многие интерпретировались в современную кухню, но уже с другими названиями.

Редакция FoodOboz делится рецептами 5 очень необычных и забытых блюд, которые когда-то готовили украинцы. Наибольшей популярностью пользовались тушеные мясные блюда и каши.

1. Одуванчиковая каша

Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Ингредиенты:

  • 2-3 кг свежих одуванчиков
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  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1 стакан риса
  • 2 стакана воды
  • 1 стакан молока
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите одуванчики от корней и листьев и смойте их под холодной водой.

2. Затем нарежьте на мелкие кусочки.

3. Разогрейте сливочное масло в глубокой кастрюле на среднем огне.

4. Добавьте одуванчики в кастрюлю и жарьте, помешивая в течение 10-15 минут, пока они не станут мягкими.

5. Добавьте рис и соль в кастрюлю с одуванчиками и перемешайте.

6. Продолжайте жарить еще 2-3 минуты.

7. Добавьте 2 стакана воды в кастрюлю и доведите до кипения.

8. Убавьте огонь и закройте кастрюлю крышкой.

9. Продолжайте готовить на низком огне в течение 20-25 минут. Проверьте, чтобы рис был хорошо вареным и впитал всю воду.

10. Добавьте 1 стакан молока в кастрюлю и перемешайте. Продолжайте готовить еще 5-10 минут до того момента, пока каша не станет густой.

11. Одуванчик можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

2. Хренник

Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Ингредиенты:

  • 500 г свинины (плечевая часть)
  • 200 г хрена
  • 1 головка лука
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. кетчупа
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. уксуса
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порезать свинину на кубики размером около 2 см.

2. Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями.

3. Почистить лук и порезать его маленькими кубиками.

4. Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета.

5. Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости.

6. Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой.

7. Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами.

8. Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать.

9. Добавить соль и перец по вкусу.

10. Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.

3. "Косовица"

Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Ингредиенты:

  • 2 средняя свекла
  • 1 стакан орехов (можно использовать орехи любого сорта)
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст.л. уксуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Намочите орехи в холодной воде на несколько часов или ночью.

2. После того, как орехи должным образом замочены, обсушите их и измельчите в блендере или кофемолке до состояния крошки.

3. Очистите свеклу, нарежьте ее на кубики и положите в большую миску.

4. Добавьте ореховую крошку, сахар, уксус, растительное масло, соль и перец к свекле.

5. Все хорошо перемешайте.

6. Положите сенокос на тарелку и посыпайте сверху зеленью.

4. "Калинка"

Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Ингредиенты:

  • 500 г. свинины
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1 стакан красного вина
  • 1 стакан мягкого меда
  • 2 веточки розмарина
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 ст.л. масла
  • соль и перец
  • 1 калина

Способ приготовления:

1. Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.

2. Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими.

3. Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты.

4. Добавьте вино, мед и тимьян.

5. Убавьте огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части.

6. Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут.

7. Подавайте блюдо горячим с украшением из тимьяна и розмарина.

5. "Свекла-печень"

Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы
  • 2-3 шт. лука
  • 3-4 ст.л. растительного масла
  • 2-3 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. меда
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вымойте свеклу и обсушите ее. Оберните каждую свеклу в фольгу и положите на противень. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут, пока свекла станет мягкой.

2. Охладите свеклу.

3. Нарежьте лук тоненькими кольцами и пожарьте его на сковородке до золотистого цвета.

4. Добавьте уксус и мед, соль и перец по вкусу и доведите до кипения.

5. Убавьте огонь и готовьте еще 10-15 минут, пока лук станет мягким и карамелизированным.

6. Очистите свеклу от кожицы и нарежьте на длинные тонкие полоски.

7. Разложите их на тарелке и полейте готовым луковым соусом.

8. Украсьте блюдо зеленью по желанию.

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