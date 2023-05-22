У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются борщ и вареники. Но это совсем не так. В старину наши предки использовали очень интересные сочетания, такие как свинина с калиной, рис с одуванчиками и многие другие. Многие интерпретировались в современную кухню, но уже с другими названиями.

Редакция FoodOboz делится рецептами 5 очень необычных и забытых блюд, которые когда-то готовили украинцы. Наибольшей популярностью пользовались тушеные мясные блюда и каши.

1. Одуванчиковая каша

Ингредиенты:

2-3 кг свежих одуванчиков

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2 ст.л. сливочного масла

1 стакан риса

2 стакана воды

1 стакан молока

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите одуванчики от корней и листьев и смойте их под холодной водой.

2. Затем нарежьте на мелкие кусочки.

3. Разогрейте сливочное масло в глубокой кастрюле на среднем огне.

4. Добавьте одуванчики в кастрюлю и жарьте, помешивая в течение 10-15 минут, пока они не станут мягкими.

5. Добавьте рис и соль в кастрюлю с одуванчиками и перемешайте.

6. Продолжайте жарить еще 2-3 минуты.

7. Добавьте 2 стакана воды в кастрюлю и доведите до кипения.

8. Убавьте огонь и закройте кастрюлю крышкой.

9. Продолжайте готовить на низком огне в течение 20-25 минут. Проверьте, чтобы рис был хорошо вареным и впитал всю воду.

10. Добавьте 1 стакан молока в кастрюлю и перемешайте. Продолжайте готовить еще 5-10 минут до того момента, пока каша не станет густой.

11. Одуванчик можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

2. Хренник

Ингредиенты:

500 г свинины (плечевая часть)

200 г хрена

1 головка лука

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. кетчупа

1 ст.л. сахара

2 ст.л. уксуса

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порезать свинину на кубики размером около 2 см.

2. Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями.

3. Почистить лук и порезать его маленькими кубиками.

4. Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета.

5. Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости.

6. Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой.

7. Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами.

8. Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать.

9. Добавить соль и перец по вкусу.

10. Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.

3. "Косовица"

Ингредиенты:

2 средняя свекла

1 стакан орехов (можно использовать орехи любого сорта)

2 ст. л. сахара

2 ст.л. уксуса

2 ст.л. растительного масла

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Намочите орехи в холодной воде на несколько часов или ночью.

2. После того, как орехи должным образом замочены, обсушите их и измельчите в блендере или кофемолке до состояния крошки.

3. Очистите свеклу, нарежьте ее на кубики и положите в большую миску.

4. Добавьте ореховую крошку, сахар, уксус, растительное масло, соль и перец к свекле.

5. Все хорошо перемешайте.

6. Положите сенокос на тарелку и посыпайте сверху зеленью.

4. "Калинка"

Ингредиенты:

500 г. свинины

2 луковицы

2 моркови

2 стебля сельдерея

2 ст.л. томатной пасты

1 стакан красного вина

1 стакан мягкого меда

2 веточки розмарина

2 веточки тимьяна

1 ст.л. масла

соль и перец

1 калина

Способ приготовления:

1. Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.

2. Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими.

3. Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты.

4. Добавьте вино, мед и тимьян.

5. Убавьте огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части.

6. Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут.

7. Подавайте блюдо горячим с украшением из тимьяна и розмарина.

5. "Свекла-печень"

Ингредиенты:

1 кг свеклы

2-3 шт. лука

3-4 ст.л. растительного масла

2-3 ст.л. уксуса

1 ст.л. меда

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вымойте свеклу и обсушите ее. Оберните каждую свеклу в фольгу и положите на противень. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут, пока свекла станет мягкой.

2. Охладите свеклу.

3. Нарежьте лук тоненькими кольцами и пожарьте его на сковородке до золотистого цвета.

4. Добавьте уксус и мед, соль и перец по вкусу и доведите до кипения.

5. Убавьте огонь и готовьте еще 10-15 минут, пока лук станет мягким и карамелизированным.

6. Очистите свеклу от кожицы и нарежьте на длинные тонкие полоски.

7. Разложите их на тарелке и полейте готовым луковым соусом.

8. Украсьте блюдо зеленью по желанию.

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