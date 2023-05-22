Вы такого еще не пробовали! Топ-5 аутентичных украинских блюд, о которых все забыли
У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются борщ и вареники. Но это совсем не так. В старину наши предки использовали очень интересные сочетания, такие как свинина с калиной, рис с одуванчиками и многие другие. Многие интерпретировались в современную кухню, но уже с другими названиями.
Редакция FoodOboz делится рецептами 5 очень необычных и забытых блюд, которые когда-то готовили украинцы. Наибольшей популярностью пользовались тушеные мясные блюда и каши.
1. Одуванчиковая каша
Ингредиенты:
- 2-3 кг свежих одуванчиков
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1 стакан риса
- 2 стакана воды
- 1 стакан молока
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите одуванчики от корней и листьев и смойте их под холодной водой.
2. Затем нарежьте на мелкие кусочки.
3. Разогрейте сливочное масло в глубокой кастрюле на среднем огне.
4. Добавьте одуванчики в кастрюлю и жарьте, помешивая в течение 10-15 минут, пока они не станут мягкими.
5. Добавьте рис и соль в кастрюлю с одуванчиками и перемешайте.
6. Продолжайте жарить еще 2-3 минуты.
7. Добавьте 2 стакана воды в кастрюлю и доведите до кипения.
8. Убавьте огонь и закройте кастрюлю крышкой.
9. Продолжайте готовить на низком огне в течение 20-25 минут. Проверьте, чтобы рис был хорошо вареным и впитал всю воду.
10. Добавьте 1 стакан молока в кастрюлю и перемешайте. Продолжайте готовить еще 5-10 минут до того момента, пока каша не станет густой.
11. Одуванчик можно подавать как отдельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
2. Хренник
Ингредиенты:
- 500 г свинины (плечевая часть)
- 200 г хрена
- 1 головка лука
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. кетчупа
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. уксуса
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порезать свинину на кубики размером около 2 см.
2. Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями.
3. Почистить лук и порезать его маленькими кубиками.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета.
5. Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости.
6. Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой.
7. Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами.
8. Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать.
9. Добавить соль и перец по вкусу.
10. Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.
3. "Косовица"
Ингредиенты:
- 2 средняя свекла
- 1 стакан орехов (можно использовать орехи любого сорта)
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст.л. уксуса
- 2 ст.л. растительного масла
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Намочите орехи в холодной воде на несколько часов или ночью.
2. После того, как орехи должным образом замочены, обсушите их и измельчите в блендере или кофемолке до состояния крошки.
3. Очистите свеклу, нарежьте ее на кубики и положите в большую миску.
4. Добавьте ореховую крошку, сахар, уксус, растительное масло, соль и перец к свекле.
5. Все хорошо перемешайте.
6. Положите сенокос на тарелку и посыпайте сверху зеленью.
4. "Калинка"
Ингредиенты:
- 500 г. свинины
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 стебля сельдерея
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1 стакан красного вина
- 1 стакан мягкого меда
- 2 веточки розмарина
- 2 веточки тимьяна
- 1 ст.л. масла
- соль и перец
- 1 калина
Способ приготовления:
1. Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.
2. Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
3. Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты.
4. Добавьте вино, мед и тимьян.
5. Убавьте огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части.
6. Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут.
7. Подавайте блюдо горячим с украшением из тимьяна и розмарина.
5. "Свекла-печень"
Ингредиенты:
- 1 кг свеклы
- 2-3 шт. лука
- 3-4 ст.л. растительного масла
- 2-3 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. меда
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вымойте свеклу и обсушите ее. Оберните каждую свеклу в фольгу и положите на противень. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-60 минут, пока свекла станет мягкой.
2. Охладите свеклу.
3. Нарежьте лук тоненькими кольцами и пожарьте его на сковородке до золотистого цвета.
4. Добавьте уксус и мед, соль и перец по вкусу и доведите до кипения.
5. Убавьте огонь и готовьте еще 10-15 минут, пока лук станет мягким и карамелизированным.
6. Очистите свеклу от кожицы и нарежьте на длинные тонкие полоски.
7. Разложите их на тарелке и полейте готовым луковым соусом.
8. Украсьте блюдо зеленью по желанию.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить забытое блюдо крупки из пшена.