Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня
От завтрака зависит качество и продуктивность всего дня. Если сделать завтрак слишком питательным, придется бороться с чувством сонливости. И наоборот, легонько перекусив с утра, организму может не хватить сил, чтобы "дотянуть" до обеда. В обоих случаях производительность работы существенно снижается.
Поэтому, для того чтобы день был продуктивным, и не полон мыслей о еде, завтрак должен быть хорошо сбалансированным. Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником hotuyte_ta_smakuyte.
Ингредиенты
- Хлеб цельнозерновой бесдрожжевой
- Яйца вареные
- Авокадо
- Крем-творог
- Соль
- Перец
- Паприка
- Томаты коктейльные
- Кунжут
Способ приготовления
1. Хлеб нарезать на ломтики подсушить с обеих сторон на сухой сковороде.
2. Чистим яйца и авокадо, нарезаем и выкладываем в миску.
3. Добавляем крем-сыр и любимые специи.
4. Разминаем все ингредиенты вилкой и смешиваем до однородности.
5. На хлеб, который уже успел остыть, смазываем намазку.
6. Сверху выкладываем кольца томатов на присыпаем кунжутом.
Ранее OBOZ.UA уже публиковал интересные рецепты завтраков: