Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

От завтрака зависит качество и продуктивность всего дня. Если сделать завтрак слишком питательным, придется бороться с чувством сонливости. И наоборот, легонько перекусив с утра, организму может не хватить сил, чтобы "дотянуть" до обеда. В обоих случаях производительность работы существенно снижается.

Поэтому, для того чтобы день был продуктивным, и не полон мыслей о еде, завтрак должен быть хорошо сбалансированным. Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником hotuyte_ta_smakuyte.

Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

Ингредиенты

Видео дня
  • Хлеб цельнозерновой бесдрожжевой
  • Яйца вареные
  • Авокадо
  • Крем-творог
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Томаты коктейльные
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Хлеб нарезать на ломтики подсушить с обеих сторон на сухой сковороде.

2. Чистим яйца и авокадо, нарезаем и выкладываем в миску.

Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

3. Добавляем крем-сыр и любимые специи.

4. Разминаем все ингредиенты вилкой и смешиваем до однородности.

Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

5. На хлеб, который уже успел остыть, смазываем намазку.

6. Сверху выкладываем кольца томатов на присыпаем кунжутом.

Авокадо-тост: лучший завтрак для продуктивного дня

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