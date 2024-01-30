От завтрака зависит качество и продуктивность всего дня. Если сделать завтрак слишком питательным, придется бороться с чувством сонливости. И наоборот, легонько перекусив с утра, организму может не хватить сил, чтобы "дотянуть" до обеда. В обоих случаях производительность работы существенно снижается.

Поэтому, для того чтобы день был продуктивным, и не полон мыслей о еде, завтрак должен быть хорошо сбалансированным. Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником hotuyte_ta_smakuyte.

Ингредиенты

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Хлеб цельнозерновой бесдрожжевой

Яйца вареные

Авокадо

Крем-творог

Соль

Перец

Паприка

Томаты коктейльные

Кунжут

Способ приготовления

1. Хлеб нарезать на ломтики подсушить с обеих сторон на сухой сковороде.

2. Чистим яйца и авокадо, нарезаем и выкладываем в миску.

3. Добавляем крем-сыр и любимые специи.

4. Разминаем все ингредиенты вилкой и смешиваем до однородности.

5. На хлеб, который уже успел остыть, смазываем намазку.

6. Сверху выкладываем кольца томатов на присыпаем кунжутом.

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