Авокадо – это отличная основа для легкого и сытного перекуса. К тому же, очень эффектного и оригинального. Совместите поджаренный сыр, авокадо и лаймовый мед на хрустящем поджаренном хлебе – вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления авокадо-тоста с сыром халуми опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram. Приготовление займет у вас максимум 15 минут.

Ингредиенты:

2 слайса вкусного хлеба (сбрызнуть оливковым маслом с одной стороны)

Видео дня

1 большое или 2 спелых авокадо

120 г сырого халума

1-2 столбика зеленого лучка

соль, перец, чеснок, петрушка – по вкусу

Ингредиенты для лаймового меда:

2 ст.л. жидкого меда

1 ч.л. чили хлопьев

сок и цедра 1 лайма

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сделать тосты, выложив на сковороду боком, побрызгавшим маслом.

2. Нарезаем халуми слайсами 3 мм.

3. Смешиваем все ингредиенты лаймового меда.

4. Раздавливаем авокадо.

5. Нарезаем лук, солим и перчим.

6. Вынимаем хлеб, выкладываем халуми в ту же сковородку.

7. Обжариваем сыр до карамельного цвета с обеих сторон.

8. Выключаем огонь и только так заливаем сыр лаймовым медом.

9. Тосты намазываем авокадо, выкладываем сыр, поливаем остатками соуса из сковородки. Присыпаем петрушкой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: