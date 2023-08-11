Авокадо-тост с сыром халуми и лаймовым медом: как приготовить легкий и эффектный перекус
Авокадо – это отличная основа для легкого и сытного перекуса. К тому же, очень эффектного и оригинального. Совместите поджаренный сыр, авокадо и лаймовый мед на хрустящем поджаренном хлебе – вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления авокадо-тоста с сыром халуми опубликована на странице фудблогера с ником dribka.soli в Instagram. Приготовление займет у вас максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- 2 слайса вкусного хлеба (сбрызнуть оливковым маслом с одной стороны)
- 1 большое или 2 спелых авокадо
- 120 г сырого халума
- 1-2 столбика зеленого лучка
- соль, перец, чеснок, петрушка – по вкусу
Ингредиенты для лаймового меда:
- 2 ст.л. жидкого меда
- 1 ч.л. чили хлопьев
- сок и цедра 1 лайма
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сделать тосты, выложив на сковороду боком, побрызгавшим маслом.
2. Нарезаем халуми слайсами 3 мм.
3. Смешиваем все ингредиенты лаймового меда.
4. Раздавливаем авокадо.
5. Нарезаем лук, солим и перчим.
6. Вынимаем хлеб, выкладываем халуми в ту же сковородку.
7. Обжариваем сыр до карамельного цвета с обеих сторон.
8. Выключаем огонь и только так заливаем сыр лаймовым медом.
9. Тосты намазываем авокадо, выкладываем сыр, поливаем остатками соуса из сковородки. Присыпаем петрушкой.
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