Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

Штрудель – популярный пирог с яблочной начинкой. У десерта есть австрийское происхождение. Особенность такой выпечки в том, что тесто нужно раскатать максимально тоненько, чтобы оно просвечивалось. А украинскую нотки можно добавить, если использовать наши сочные и сладкие яблоки.

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Идея приготовления австрийского штруделя на украинский манер опубликована на странице фудблогерf Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • теплая вода – 75 мл.
  • масло – 15 мл.
  • соль – 1,5 г
  • желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки белый налив – 1 кг.
  • панировочные сухари – 50 г
  • сахар – 60 г
  • корица
  • масло – 60 г

Способ приготовления:

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

1. К просеянной муке добавить соль и влить тёплую воду.

2. Добавить желток и растительное масло.

3. Замешайте тесто, сначала оно будет липнуть. Тесто нужно вымешивать примерно 10-15 минут – оно должно стать гладким и мягким.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

4. Оставить тесто отдохнуть на один час при комнатной температуре.

5. Яблоки почистить от кожуры и порезать слайсами.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

6. По желанию, добавить изюм.

7. Тесто тонко раскатать на припорошенной мукой поверхности – оно должно просвечиваться.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

8. Кухонное полотенце посыпать мукой и выложить на него тесто.

9. Растянуть края теста из центра к краям.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

10. Смазать растопленным сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.

11. Далее добавить начинку по всему периметру теста.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

12. Посыпать яблоки сахаром и корицей. Закрутите рулет с помощью полотенца.

13. Защепить края, смазать маслом и посыпать сахаром или миндальными хлопьями.

Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта

14. Отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.

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