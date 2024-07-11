Австрийский штрудель на украинский манер: в чем секрет популярного десерта
Штрудель – популярный пирог с яблочной начинкой. У десерта есть австрийское происхождение. Особенность такой выпечки в том, что тесто нужно раскатать максимально тоненько, чтобы оно просвечивалось. А украинскую нотки можно добавить, если использовать наши сочные и сладкие яблоки.
Идея приготовления австрийского штруделя на украинский манер опубликована на странице фудблогерf Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- мука – 150 г
- теплая вода – 75 мл.
- масло – 15 мл.
- соль – 1,5 г
- желток – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки белый налив – 1 кг.
- панировочные сухари – 50 г
- сахар – 60 г
- корица
- масло – 60 г
Способ приготовления:
1. К просеянной муке добавить соль и влить тёплую воду.
2. Добавить желток и растительное масло.
3. Замешайте тесто, сначала оно будет липнуть. Тесто нужно вымешивать примерно 10-15 минут – оно должно стать гладким и мягким.
4. Оставить тесто отдохнуть на один час при комнатной температуре.
5. Яблоки почистить от кожуры и порезать слайсами.
6. По желанию, добавить изюм.
7. Тесто тонко раскатать на припорошенной мукой поверхности – оно должно просвечиваться.
8. Кухонное полотенце посыпать мукой и выложить на него тесто.
9. Растянуть края теста из центра к краям.
10. Смазать растопленным сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.
11. Далее добавить начинку по всему периметру теста.
12. Посыпать яблоки сахаром и корицей. Закрутите рулет с помощью полотенца.
13. Защепить края, смазать маслом и посыпать сахаром или миндальными хлопьями.
14. Отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.
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