Штрудель – популярный пирог с яблочной начинкой. У десерта есть австрийское происхождение. Особенность такой выпечки в том, что тесто нужно раскатать максимально тоненько, чтобы оно просвечивалось. А украинскую нотки можно добавить, если использовать наши сочные и сладкие яблоки.

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Идея приготовления австрийского штруделя на украинский манер опубликована на странице фудблогерf Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.

Ингредиенты:

мука – 150 г

теплая вода – 75 мл.

масло – 15 мл.

соль – 1,5 г

желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

яблоки белый налив – 1 кг.

панировочные сухари – 50 г

сахар – 60 г

корица

масло – 60 г

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавить соль и влить тёплую воду.

2. Добавить желток и растительное масло.

3. Замешайте тесто, сначала оно будет липнуть. Тесто нужно вымешивать примерно 10-15 минут – оно должно стать гладким и мягким.

4. Оставить тесто отдохнуть на один час при комнатной температуре.

5. Яблоки почистить от кожуры и порезать слайсами.

6. По желанию, добавить изюм.

7. Тесто тонко раскатать на припорошенной мукой поверхности – оно должно просвечиваться.

8. Кухонное полотенце посыпать мукой и выложить на него тесто.

9. Растянуть края теста из центра к краям.

10. Смазать растопленным сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.

11. Далее добавить начинку по всему периметру теста.

12. Посыпать яблоки сахаром и корицей. Закрутите рулет с помощью полотенца.

13. Защепить края, смазать маслом и посыпать сахаром или миндальными хлопьями.

14. Отправить выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.

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