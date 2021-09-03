Азиатский обед от шеф-повара: полезный суп и роллы без риса

Япония – лидер по продолжительности жизни населения. И отчасти этому способствует местная кухня. Японские блюда хорошо сбалансированы, богаты на витамины и микроэлементы. Многие ингредиенты не поддаются термической обработке, например, сырая рыба в суши, что сохраняет в продукте максимум полезных веществ. И даже соевый соус, без которого сложно представить японский обед, говорят, замедляет процессы старения.

Еще одно "лечебное" азиатское блюдо – известный тайский суп том ям. Он имеет пикантный, кисловатый и сладковатый одновременно вкус и обладает массой полезных качеств: борется с простудой, хорошо влияет на пищеварение, укрепляет иммунную систему.

Шеф-повар ресторана Moon rabbits Андрей Назаров поделился с FoodOboz двумя рецептами классических азиатских блюд: том ямом и сашими роллами, в приготовлении которых не используется рис.

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Том ям

Ингредиенты:

Куриный бульон – 1 л

Паста Том ям – 75 г

Очищенный корень имбиря – 10 г

Лайм – долька

Лемонграсс – 10 г

Креветки – 100 г

Кокосовое молоко - 100 г

Томаты черри – 30 г

Очищенная кинза – пару веточек

Фреш лайма – 15 г

Сахар тростниковый – 15 г

Рыбный соус – 10 г

Соус шрирача – 3 г

Гриб вешенка -20 г

Перец чили – 3 г

Рис – 70 г

Лосось – 100 г

Готовим специальный куриный бульон для нашего том яма. Для этого в классический куриный бульон добавляем пасту том ям, очищенный корень имбиря, лайм и лемонграсс. Доводим до кипения и снимаем с огня. В получившийся бульон добавляем отварные креветки, молоко, лосось, томаты, кинзу, лайм, вливаем фреш лайма, сахар, соусы, грибы. Отвариваем рис и подаем к супу отдельно. По желанию он всыпается в получившийся том ям.

Ролл без риса с тунцом и креветкой

Ингредиенты:

Тунец – 100 г

Креветка отварная – 30 г

Икра тобико – 15 г

Крем-сыр – 30 г

Огурец – 15 г

Микс-салата – 20 г

Водоросли нори – 10 г

Авокадо – 60 г

Соус лимонно-горчичный – 30 г

Лист бамбука маринованный – 1 шт

Имбирь маринованный – 25 г

Васаби – 20 г

Соевый соус – 30 г

Для лимонно-горчичного соуса:

Рисовый уксус – 100 г

Фреш лимона – 10 г

Сахар тростниковый– 50 г

Соль – 5 г

Горчица – 40 г

Оливковое масло – 250 г