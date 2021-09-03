Азиатский обед от шеф-повара: полезный суп и роллы без риса
Япония – лидер по продолжительности жизни населения. И отчасти этому способствует местная кухня. Японские блюда хорошо сбалансированы, богаты на витамины и микроэлементы. Многие ингредиенты не поддаются термической обработке, например, сырая рыба в суши, что сохраняет в продукте максимум полезных веществ. И даже соевый соус, без которого сложно представить японский обед, говорят, замедляет процессы старения.
Еще одно "лечебное" азиатское блюдо – известный тайский суп том ям. Он имеет пикантный, кисловатый и сладковатый одновременно вкус и обладает массой полезных качеств: борется с простудой, хорошо влияет на пищеварение, укрепляет иммунную систему.
Шеф-повар ресторана Moon rabbits Андрей Назаров поделился с FoodOboz двумя рецептами классических азиатских блюд: том ямом и сашими роллами, в приготовлении которых не используется рис.
Том ям
Ингредиенты:
Куриный бульон – 1 л
Паста Том ям – 75 г
Очищенный корень имбиря – 10 г
Лайм – долька
Лемонграсс – 10 г
Креветки – 100 г
Кокосовое молоко - 100 г
Томаты черри – 30 г
Очищенная кинза – пару веточек
Фреш лайма – 15 г
Сахар тростниковый – 15 г
Рыбный соус – 10 г
Соус шрирача – 3 г
Гриб вешенка -20 г
Перец чили – 3 г
Рис – 70 г
Лосось – 100 г
Готовим специальный куриный бульон для нашего том яма. Для этого в классический куриный бульон добавляем пасту том ям, очищенный корень имбиря, лайм и лемонграсс. Доводим до кипения и снимаем с огня.
В получившийся бульон добавляем отварные креветки, молоко, лосось, томаты, кинзу, лайм, вливаем фреш лайма, сахар, соусы, грибы.
Отвариваем рис и подаем к супу отдельно. По желанию он всыпается в получившийся том ям.
Ролл без риса с тунцом и креветкой
Ингредиенты:
Тунец – 100 г
Креветка отварная – 30 г
Икра тобико – 15 г
Крем-сыр – 30 г
Огурец – 15 г
Микс-салата – 20 г
Водоросли нори – 10 г
Авокадо – 60 г
Соус лимонно-горчичный – 30 г
Лист бамбука маринованный – 1 шт
Имбирь маринованный – 25 г
Васаби – 20 г
Соевый соус – 30 г
Для лимонно-горчичного соуса:
Рисовый уксус – 100 г
Фреш лимона – 10 г
Сахар тростниковый– 50 г
Соль – 5 г
Горчица – 40 г
Оливковое масло – 250 г
Берем нори и выкладываем на нем тунец. Делаем полоску из сыра Филадельфия, рядом выкладываем икру тобико, креветку, микс салата и огурец.
Заворачиваем нори.
Далее нарезаем слайсами авокадо и выкладываем поверх ролла.
Нарезаем ролл кусочками.
Готовим соус. В него входят горчица, фреш лайма, тростниковый сахар, оливковое масло, рисовый уксус. Все сбивается на блендере. Для одной порции суши нам понадобится 30 грамм соуса.
Сверху на роллы выкладываем микс салата и поливаем все лимонно-горчичным соусом.