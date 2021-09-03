Азиатский обед от шеф-повара: полезный суп и роллы без риса

Лариса Гуменюк
Лариса Гуменюк
FoodOboz
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Азиатский обед от шеф-повара: полезный суп и роллы без риса

Япония – лидер по продолжительности жизни населения. И отчасти этому способствует местная кухня. Японские блюда хорошо сбалансированы, богаты на витамины и микроэлементы. Многие ингредиенты не поддаются термической обработке, например, сырая рыба в суши, что сохраняет в продукте максимум полезных веществ. И даже соевый соус, без которого сложно представить японский обед, говорят, замедляет процессы старения.

Еще одно "лечебное" азиатское блюдо – известный тайский суп том ям. Он имеет пикантный, кисловатый и сладковатый одновременно вкус и обладает массой полезных качеств: борется с простудой, хорошо влияет на пищеварение, укрепляет иммунную систему.

Шеф-повар ресторана Moon rabbits Андрей Назаров поделился с FoodOboz двумя рецептами классических азиатских блюд: том ямом и сашими роллами, в приготовлении которых не используется рис.

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Шеф-повар ресторана Moon rabbits Андрей Назаров
Том ям

Том ям

Ингредиенты:

Куриный бульон – 1 л

Паста Том ям – 75 г

Очищенный корень имбиря – 10 г

Лайм – долька

Лемонграсс – 10 г

Креветки – 100 г

Кокосовое молоко - 100 г

Томаты черри – 30 г

Очищенная кинза – пару веточек

Фреш лайма – 15 г

Сахар тростниковый – 15 г

Рыбный соус – 10 г

Соус шрирача – 3 г

Гриб вешенка -20 г

Перец чили – 3 г

Рис – 70 г

Лосось – 100 г

  1. Готовим специальный куриный бульон для нашего том яма. Для этого в классический куриный бульон добавляем пасту том ям, очищенный корень имбиря, лайм и лемонграсс. Доводим до кипения и снимаем с огня.

  2. В получившийся бульон добавляем отварные креветки, молоко, лосось, томаты, кинзу, лайм, вливаем фреш лайма, сахар, соусы, грибы.

  3. Отвариваем рис и подаем к супу отдельно. По желанию он всыпается в получившийся том ям.

Ролл без риса с тунцом и креветкой

Ролл без риса с тунцом и креветкой

Ингредиенты:

Тунец – 100 г

Креветка отварная – 30 г

Икра тобико – 15 г

Крем-сыр – 30 г

Огурец – 15 г

Микс-салата – 20 г

Водоросли нори – 10 г

Авокадо – 60 г

Соус лимонно-горчичный – 30 г

Лист бамбука маринованный – 1 шт

Имбирь маринованный – 25 г

Васаби – 20 г

Соевый соус – 30 г

Для лимонно-горчичного соуса:

Рисовый уксус – 100 г

Фреш лимона – 10 г

Сахар тростниковый– 50 г

Соль – 5 г

Горчица – 40 г

Оливковое масло – 250 г

  1. Берем нори и выкладываем на нем тунец. Делаем полоску из сыра Филадельфия, рядом выкладываем икру тобико, креветку, микс салата и огурец.

  2. Заворачиваем нори.

  3. Далее нарезаем слайсами авокадо и выкладываем поверх ролла.

  4. Нарезаем ролл кусочками.

  5. Готовим соус. В него входят горчица, фреш лайма, тростниковый сахар, оливковое масло, рисовый уксус. Все сбивается на блендере. Для одной порции суши нам понадобится 30 грамм соуса.

  6. Сверху на роллы выкладываем микс салата и поливаем все лимонно-горчичным соусом.

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