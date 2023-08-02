АЗК SOCAR запустила новинку – благотворительный Travel Box от пса Патрона

Сеть АЗК SOCAR запустила детское меню Travel Box от пса Патрона. Оно без сомнения понравится малышам, поскольку не только вкусное и полезное, но и содержит кое-что интересное для ваших чад.

Дети охотно полакомятся куриными наггетсами, картофелем фри, свежими овощами и соком из Travel Box. А еще найдут там сюрприз – игрушку и миникомикс о легендарном Псе Патроне.

Но главная ценность Travel Box в том, что он благотворительный. Покупая детское меню от Патрона, вы помогаете саперам ГСЧС.

Из стоимости каждого Travel Box компания перечисляет 10% в Благотворительный фонд пса Патрона, который собирает средства для саперов ГСЧС и на помощь пострадавшим во время войны животным. Фонд закупает оборудование для черниговских саперов ГСЧС (лодки, подводные дроны, фонари, турникеты), а также выплачивает помощь семьям погибших саперов. Все платежи идут напрямую саперам или членам их семей.