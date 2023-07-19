Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, теплых салатов, а также их можно мариновать, консервировать и солить на зиму. Еще из них получится вкусная икра и балагануш.

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с тахини, чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

Баклажаны

Масло

Соль

Чеснок

Тахини (кунжутовая паста)

Лимонный сок (по желанию)

Зелень

Способ приготовления:

1. Баклажаны наколите вилкой, натрите маслом, и запекайте при 200 С, пока баклажаны не станут мягкими.

2. Дайте им остыть, достаньте мягкую часть, порвите руками на кусочки и выложите в сито. Дайте постоять минут 20 в сите, чтобы стекла жидкость. Это обязательно, потому что тогда баклажаны будут более горькими. Добавьте растительное масло, соль, чеснок, тахини, лимонный сок (по желанию), дайте постоять 10-15 минут, чтобы хорошо разошлись все ароматы.

Подавайте вкусную закуску с гренками!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро приготовить вкусный салат из баклажанов на зиму.