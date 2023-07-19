Бабагануш из баклажанов: делимся рецептом самой вкусной сезонной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,6 т.
Рецепт бабагануша из баклажанов

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления закусок, теплых салатов, а также их можно мариновать, консервировать и солить на зиму. Еще из них получится вкусная икра и балагануш.

Баклажаны для приготовления блюд

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с тахини, чесноком и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Масло
  • Соль
  • Чеснок
  • Тахини (кунжутовая паста)
  • Лимонный сок (по желанию)
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Баклажаны наколите вилкой, натрите маслом, и запекайте при 200 С, пока баклажаны не станут мягкими.

Сколько запекать баклажаны

2. Дайте им остыть, достаньте мягкую часть, порвите руками на кусочки и выложите в сито. Дайте постоять минут 20 в сите, чтобы стекла жидкость. Это обязательно, потому что тогда баклажаны будут более горькими. Добавьте растительное масло, соль, чеснок, тахини, лимонный сок (по желанию), дайте постоять 10-15 минут, чтобы хорошо разошлись все ароматы.

Приготовление блюда

Подавайте вкусную закуску с гренками! 

Готовый бабагануш

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро приготовить вкусный салат из баклажанов на зиму. 

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