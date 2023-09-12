Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, салатов, а также их можно фаршировать, мариновать, солить. Еще из них получится вкусный бабагануш, который готовится из минимального количества продуктов.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с перцем и тахини.

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Ингредиенты:

Баклажан – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Оливковое масло – 10 мл

Чеснок – 5 шт.

Тахини – 20 г

Сок лимона – 5 г

Кинза – 5 г

Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны, разрежьте пополам, полейте маслом, посыпьте солью, перцем.

2. Запеките баклажаны при 200 С до готовности.

3. Извлеките из баклажанов мякоть, порубите мелко вместе с чесноком, переложите в миску. Добавьте сок лимона и измельченную кинзу, перемешайте, добавьте тахини.

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