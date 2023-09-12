Бабагануш из баклажанов: пошаговый рецепт вкусной закуски
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, салатов, а также их можно фаршировать, мариновать, солить. Еще из них получится вкусный бабагануш, который готовится из минимального количества продуктов.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с перцем и тахини.
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Ингредиенты:
- Баклажан – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Оливковое масло – 10 мл
- Чеснок – 5 шт.
- Тахини – 20 г
- Сок лимона – 5 г
- Кинза – 5 г
Способ приготовления:
1. Помойте баклажаны, разрежьте пополам, полейте маслом, посыпьте солью, перцем.
2. Запеките баклажаны при 200 С до готовности.
3. Извлеките из баклажанов мякоть, порубите мелко вместе с чесноком, переложите в миску. Добавьте сок лимона и измельченную кинзу, перемешайте, добавьте тахини.
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