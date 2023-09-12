Бабагануш из баклажанов: пошаговый рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Рецепт бабагануша

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусной икры, салатов, а также их можно фаршировать, мариновать, солить. Еще из них получится вкусный бабагануш, который готовится из минимального количества продуктов. 

Закуска из баклажанов

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с перцем и тахини. 

Рецепт бабагануша
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Ингредиенты:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 10 мл
  • Чеснок – 5 шт.
  • Тахини – 20 г
  • Сок лимона – 5 г
  • Кинза – 5 г

Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны, разрежьте пополам, полейте маслом, посыпьте солью, перцем. 

Приготовление баклажанов для бабагануша

2. Запеките баклажаны при 200 С до готовности. 

Приготовление бабагануша

3. Извлеките из баклажанов мякоть, порубите мелко вместе с чесноком, переложите в миску. Добавьте сок лимона и измельченную кинзу, перемешайте, добавьте тахини. 

Готовый бабагануш

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