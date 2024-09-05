Бабагануш – популярная украинская закуска из баклажанов. Для того, чтобы ее приготовить, овощи нужно запечь. Это будет гораздо лучше, чем покупать намазки в магазинах.

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Идея приготовления багануша из баклажанов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Польза всех компонентов сохраняется.

Ингредиенты:

баклажаны средние – 3 шт.

чеснок – 1 головка

крем-сыр (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом) – 2 ст.л.

лимонный сок

специи: соль, перец, копченая паприка, немного кумина

Способ приготовления:

1. Баклажаны запекать при температуре 220 градусов 30 минут.

2. Охладить и завернуть в пищевую пленку.

3. Отрезать кончик баклажана и выжать сердцевину.

4. Взбить ее блендером или растолочь вилкой.

5. Добавить запеченный чеснок, крем-творог, лимонный сок, специи.

6. Подавать с гренками.

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