Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
993
Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

Бабагануш – популярная украинская закуска из баклажанов. Для того, чтобы ее приготовить, овощи нужно запечь. Это будет гораздо лучше, чем покупать намазки в магазинах.

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Идея приготовления багануша из баклажанов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Польза всех компонентов сохраняется.

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

Ингредиенты:

  • баклажаны средние – 3 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • крем-сыр (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом) – 2 ст.л.
  • лимонный сок
  • специи: соль, перец, копченая паприка, немного кумина

Способ приготовления:

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

1. Баклажаны запекать при температуре 220 градусов 30 минут.

2. Охладить и завернуть в пищевую пленку.

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

3. Отрезать кончик баклажана и выжать сердцевину.

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

4. Взбить ее блендером или растолочь вилкой.

5. Добавить запеченный чеснок, крем-творог, лимонный сок, специи.

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

6. Подавать с гренками.

Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок

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