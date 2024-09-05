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Бабагануш из баклажанов: вкусная сезонная закуска вместо магазинных намазок
Бабагануш – популярная украинская закуска из баклажанов. Для того, чтобы ее приготовить, овощи нужно запечь. Это будет гораздо лучше, чем покупать намазки в магазинах.
Идея приготовления багануша из баклажанов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Польза всех компонентов сохраняется.
Ингредиенты:
- баклажаны средние – 3 шт.
- чеснок – 1 головка
- крем-сыр (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом) – 2 ст.л.
- лимонный сок
- специи: соль, перец, копченая паприка, немного кумина
Способ приготовления:
1. Баклажаны запекать при температуре 220 градусов 30 минут.
2. Охладить и завернуть в пищевую пленку.
3. Отрезать кончик баклажана и выжать сердцевину.
4. Взбить ее блендером или растолочь вилкой.
5. Добавить запеченный чеснок, крем-творог, лимонный сок, специи.
6. Подавать с гренками.
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