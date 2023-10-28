Бабагануш из баклажанов: рецепт вкусной и полезной закуски по рецепту Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бабагануш из баклажанов

Бабагануш – очень вкусная, пикантная закуска, основа которой – запеченные баклажаны, тахини, а также чеснок, специи, зелень. 

Вкусный бабагануш

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного бабагануша. 

Рецепт бабагануша
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Ингредиенты: 

  • баклажаны – 5 шт. 
  • тахини – 120-150 г
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • сок 1/2 лимона 
  • соль – по вкусу
  • зелень – пучок 
  • оливковое масло 

Способ приготовления:

1. Баклажаны проколите вилкой и запекайте на гриле или в духовке. После накройте баклажаны пленкой и охладите. 

Запеченные баклажаны

2. Далее извлеките из баклажанов мякоть, добавьте тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, соль, зелень кинзы и петрушки, перемешайте и можно есть. 

Готовый бабагануш

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