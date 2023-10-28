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Бабагануш из баклажанов: рецепт вкусной и полезной закуски по рецепту Ярославского
Бабагануш – очень вкусная, пикантная закуска, основа которой – запеченные баклажаны, тахини, а также чеснок, специи, зелень.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного бабагануша.
Ингредиенты:
- баклажаны – 5 шт.
- тахини – 120-150 г
- чеснок – 2-3 зуб.
- сок 1/2 лимона
- соль – по вкусу
- зелень – пучок
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Баклажаны проколите вилкой и запекайте на гриле или в духовке. После накройте баклажаны пленкой и охладите.
2. Далее извлеките из баклажанов мякоть, добавьте тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, соль, зелень кинзы и петрушки, перемешайте и можно есть.
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