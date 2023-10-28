Бабагануш – очень вкусная, пикантная закуска, основа которой – запеченные баклажаны, тахини, а также чеснок, специи, зелень.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного, ароматного бабагануша.

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Ингредиенты:

баклажаны – 5 шт.

тахини – 120-150 г

чеснок – 2-3 зуб.

сок 1/2 лимона

соль – по вкусу

зелень – пучок

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны проколите вилкой и запекайте на гриле или в духовке. После накройте баклажаны пленкой и охладите.

2. Далее извлеките из баклажанов мякоть, добавьте тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, соль, зелень кинзы и петрушки, перемешайте и можно есть.

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