Бабагануш: как быстро и из чего вкусно приготовить пикантную закуску
Бабагануш – популярная восточная закуска, главным ингредиентом которой являются баклажаны, тахини, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок, кинза. Есть закуску можно с мясом, хлебом, лавашом.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с чесноком, тахини, который получится очень пикантным.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Оливковое масло – 10 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Чеснок – 5 шт.
- Тахини – 20 г
- Сок лимона – 5 г
- Кинза – 5 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, сделайте сеточку ножом, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Переложите на пергамент и запекайте до готовности.
2. Порежьте мелко чеснок, кинзу.
3. Готовые баклажаны выберите ложкой, переложите в миску, добавьте зелень, чеснок, сок лимона, тахини, перемешайте.
Подавайте закуску с лавашом.
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