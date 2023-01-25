Бабагануш – популярная восточная закуска, главным ингредиентом которой являются баклажаны, тахини, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок, кинза. Есть закуску можно с мясом, хлебом, лавашом.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с чесноком, тахини, который получится очень пикантным.

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Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Оливковое масло – 10 мл

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 5 шт.

Тахини – 20 г

Сок лимона – 5 г

Кинза – 5 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, сделайте сеточку ножом, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Переложите на пергамент и запекайте до готовности.

2. Порежьте мелко чеснок, кинзу.

3. Готовые баклажаны выберите ложкой, переложите в миску, добавьте зелень, чеснок, сок лимона, тахини, перемешайте.

Подавайте закуску с лавашом.

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