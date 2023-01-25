Бабагануш: как быстро и из чего вкусно приготовить пикантную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Рецепт закуски

Бабагануш – популярная восточная закуска, главным ингредиентом которой являются баклажаны, тахини, а пикантного вкуса блюду придаст чеснок, кинза. Есть закуску можно с мясом, хлебом, лавашом. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного бабагануша из баклажанов, с чесноком, тахини, который получится очень пикантным. 

Рецепт бабагануша
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Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Оливковое масло – 10 мл
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Чеснок – 5 шт.
  • Тахини – 20 г
  • Сок лимона – 5 г
  • Кинза – 5 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, сделайте сеточку ножом, посолите, поперчите, полейте оливковым маслом. Переложите на пергамент и запекайте до готовности.

Приготовление закуски

2. Порежьте мелко чеснок, кинзу. 

Измельченная кинза

3. Готовые баклажаны выберите ложкой, переложите в миску, добавьте зелень, чеснок, сок лимона, тахини, перемешайте.

Приготовление бабагануша

Подавайте закуску с лавашом. 

Готовая закуска

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