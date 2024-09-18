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Бабагануш по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса
Бабагануш – вкусная и очень простая в приготовлении закуска, основа которой – баклажаны. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, орешки, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и йогуртом.
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- орешки – горсть
- чеснок – 1 головка
- сметана – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разрежьте пополам баклажаны, сделайте сеточку, выложите в форму для запекания, добавьте чеснок, полейте маслом, добавьте специи и запекайте 30-40 минут при 180С.
2. Почистите баклажан от кожуры, добавьте запеченный чеснок, пару ложек греческого йогурта, посолите и перебейте вилкой или блендером.
Добавьте зелень и орешки!
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