Бабагануш – вкусная и очень простая в приготовлении закуска, основа которой – баклажаны. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, орешки, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и йогуртом.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

орешки – горсть

чеснок – 1 головка

сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам баклажаны, сделайте сеточку, выложите в форму для запекания, добавьте чеснок, полейте маслом, добавьте специи и запекайте 30-40 минут при 180С.

2. Почистите баклажан от кожуры, добавьте запеченный чеснок, пару ложек греческого йогурта, посолите и перебейте вилкой или блендером.

Добавьте зелень и орешки!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: