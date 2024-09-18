Бабагануш по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бабагануш по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса

Бабагануш – вкусная и очень простая в приготовлении закуска, основа которой – баклажаны. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи, орешки, зелень.

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Как приготовить вкусный бабагануш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с чесноком и йогуртом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • баклажан – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • орешки – горсть
  • чеснок – 1 головка
  • сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам баклажаны, сделайте сеточку, выложите в форму для запекания, добавьте чеснок, полейте маслом, добавьте специи и запекайте 30-40 минут при 180С.

Запеченные баклажаны

2. Почистите баклажан от кожуры, добавьте запеченный чеснок, пару ложек греческого йогурта, посолите и перебейте вилкой или блендером.

Приготовление закуски

Добавьте зелень и орешки!

Готовая закуска

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