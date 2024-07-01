Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

Самый вкусный салат из огурцов на зиму выходит именно по бабушкиному рецепту. О такой технологии знает не одно поколение украинских хозяек, поэтому ваша бабушка точно угощала вас такой закуской. Все ингредиенты для блюда всегда были на огороде, потому и выходило очень бюджетно.

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Идея приготовления бабушкиного салата из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Стерилизация обязательная.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 кг.
  • лук – 500 г
  • морковь – 500 г
  • чеснок – 1 головка
  • соль – 100 г
  • сахар – 200 г
  • масло – 180 мл.
  • уксус – 150 мл.

Способ приготовления:

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

1. Огурцы хорошо промыть.

2. Нарезать на кружочки.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

3. Нарезать полукольцами лук.

4. Натереть на корейскую терку морковь.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

5. Все овощи соединить между собой.

6. Добавить соль, сахар, уксус 9%.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

7. Нарезать чеснок.

8. Отправить к овощам.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

9. Все хорошо перемешать и оставить на час.

10. После того, как овощи пустили сок, разложить салат в банки и сразу закатать.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

11. Стерилизовать банки с момента закипания 0,5 – 15 минут, 1 л – 30 минут.

Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения

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