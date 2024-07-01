Бабушкин салат из огурцов на зиму: рецепт, о котором знают поколения
Самый вкусный салат из огурцов на зиму выходит именно по бабушкиному рецепту. О такой технологии знает не одно поколение украинских хозяек, поэтому ваша бабушка точно угощала вас такой закуской. Все ингредиенты для блюда всегда были на огороде, потому и выходило очень бюджетно.
Идея приготовления бабушкиного салата из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Стерилизация обязательная.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 кг.
- лук – 500 г
- морковь – 500 г
- чеснок – 1 головка
- соль – 100 г
- сахар – 200 г
- масло – 180 мл.
- уксус – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо промыть.
2. Нарезать на кружочки.
3. Нарезать полукольцами лук.
4. Натереть на корейскую терку морковь.
5. Все овощи соединить между собой.
6. Добавить соль, сахар, уксус 9%.
7. Нарезать чеснок.
8. Отправить к овощам.
9. Все хорошо перемешать и оставить на час.
10. После того, как овощи пустили сок, разложить салат в банки и сразу закатать.
11. Стерилизовать банки с момента закипания 0,5 – 15 минут, 1 л – 30 минут.
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