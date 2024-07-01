Самый вкусный салат из огурцов на зиму выходит именно по бабушкиному рецепту. О такой технологии знает не одно поколение украинских хозяек, поэтому ваша бабушка точно угощала вас такой закуской. Все ингредиенты для блюда всегда были на огороде, потому и выходило очень бюджетно.

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Идея приготовления бабушкиного салата из огурцов на зиму опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Стерилизация обязательная.

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг.

лук – 500 г

морковь – 500 г

чеснок – 1 головка

соль – 100 г

сахар – 200 г

масло – 180 мл.

уксус – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо промыть.

2. Нарезать на кружочки.

3. Нарезать полукольцами лук.

4. Натереть на корейскую терку морковь.

5. Все овощи соединить между собой.

6. Добавить соль, сахар, уксус 9%.

7. Нарезать чеснок.

8. Отправить к овощам.

9. Все хорошо перемешать и оставить на час.

10. После того, как овощи пустили сок, разложить салат в банки и сразу закатать.

11. Стерилизовать банки с момента закипания 0,5 – 15 минут, 1 л – 30 минут.

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