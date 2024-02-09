Мало кто пьет "пустой" чай. Обычно к нему каждый позволяет себе несколько вкусностей. Это может быть обычная покупная конфета, а может и вкуснейшее домашнее печенье, которое напомнит детство.

Рецептом именно такого печенья поделилась фудблогер Анна Пилипюк. В своем Instagram она привела подробное описание ингредиентов.

Ингредиенты

Масло или маргарин – 250 гр

Сахар – 150 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 500 гр

Видео дня

Способ приготовления

1. Масло, или маргарин, смешиваем с мукой и разрыхлителем. Добавляем соль и начинаем перетирать в крошку.

2. Делаем в тесте углубление и вбиваем в нее яйца, добавляем ванильный и обычный сахар. Замешиваем тесто.

3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Присыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто.

5. Обрезаем лишние края, образуя квадрат.

6. Разрезаем тесто на квадратики.

7. Квадратик теста складываем пополам по диагонали, а затем еще раз пополам и хорошо зацепляем края.

8. В отверстие образовавшегося цветочка выкладываем повидло.

9. Отправляем печенье в духовку разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты десертов: