Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю
Мало кто пьет "пустой" чай. Обычно к нему каждый позволяет себе несколько вкусностей. Это может быть обычная покупная конфета, а может и вкуснейшее домашнее печенье, которое напомнит детство.
Рецептом именно такого печенья поделилась фудблогер Анна Пилипюк. В своем Instagram она привела подробное описание ингредиентов.
Ингредиенты
- Масло или маргарин – 250 гр
- Сахар – 150 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 500 гр
Способ приготовления
1. Масло, или маргарин, смешиваем с мукой и разрыхлителем. Добавляем соль и начинаем перетирать в крошку.
2. Делаем в тесте углубление и вбиваем в нее яйца, добавляем ванильный и обычный сахар. Замешиваем тесто.
3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Присыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто.
5. Обрезаем лишние края, образуя квадрат.
6. Разрезаем тесто на квадратики.
7. Квадратик теста складываем пополам по диагонали, а затем еще раз пополам и хорошо зацепляем края.
8. В отверстие образовавшегося цветочка выкладываем повидло.
9. Отправляем печенье в духовку разогретую до 180 градусов на 15 минут.
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