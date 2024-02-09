Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
141
Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

Мало кто пьет "пустой" чай. Обычно к нему каждый позволяет себе несколько вкусностей. Это может быть обычная покупная конфета, а может и вкуснейшее домашнее печенье, которое напомнит детство.

Рецептом именно такого печенья поделилась фудблогер Анна Пилипюк. В своем Instagram она привела подробное описание ингредиентов.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

Ингредиенты

  • Масло или маргарин – 250 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Яйца – 2 шт
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 500 гр
Видео дня

Способ приготовления

1. Масло, или маргарин, смешиваем с мукой и разрыхлителем. Добавляем соль и начинаем перетирать в крошку.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

2. Делаем в тесте углубление и вбиваем в нее яйца, добавляем ванильный и обычный сахар. Замешиваем тесто.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Присыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто.

5. Обрезаем лишние края, образуя квадрат.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

6. Разрезаем тесто на квадратики.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

7. Квадратик теста складываем пополам по диагонали, а затем еще раз пополам и хорошо зацепляем края.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

8. В отверстие образовавшегося цветочка выкладываем повидло.

Бабушкино печенье: как приготовить вкусный десерт к чаю

9. Отправляем печенье в духовку разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты десертов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты