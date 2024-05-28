"Бадриджани": рецепт пикантной грузинской закуски из баклажанов с ореховой начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Бадриджани': рецепт пикантной грузинской закуски из баклажанов с ореховой начинкой

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления бабагануша, а также закусок и икры. Еще их можно запекать и мариновать.

Рулетики из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2-3 шт.
  • Орехи – 150 г
  • Кинза
  • Петрушка
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Хмели сунели – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Перец Чили – 0,5-1 ч.л.
  • Соль
  • Винный уксус – 3 ст.л.
  • Вода – 50-100 мл
  • Масло

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпьте немного солью с обеих сторон и оставьте на 15-20 минут.

Баклажаны для блюда

2. Противень застелите пергаментом, выложите баклажаны и смажьте маслом с обеих сторон. Выпекайте в духовке при 200 С 10-15 минут.

Готовые запеченные баклажаны

3. Начинка: орешки, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчите блендером и добавьте понемногу воду.

Начинка для блюда

4. Смажьте баклажаны соусом и сверните рулетики.

Приготовление рулетиков

При подаче украшаем зеленью и зернами гранату!

Готовая закуска

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