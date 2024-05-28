"Бадриджани": рецепт пикантной грузинской закуски из баклажанов с ореховой начинкой
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления бабагануша, а также закусок и икры. Еще их можно запекать и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2-3 шт.
- Орехи – 150 г
- Кинза
- Петрушка
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Хмели сунели – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Перец Чили – 0,5-1 ч.л.
- Соль
- Винный уксус – 3 ст.л.
- Вода – 50-100 мл
- Масло
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпьте немного солью с обеих сторон и оставьте на 15-20 минут.
2. Противень застелите пергаментом, выложите баклажаны и смажьте маслом с обеих сторон. Выпекайте в духовке при 200 С 10-15 минут.
3. Начинка: орешки, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчите блендером и добавьте понемногу воду.
4. Смажьте баклажаны соусом и сверните рулетики.
При подаче украшаем зеленью и зернами гранату!
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