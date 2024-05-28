Баклажаны – идеальные овощи для приготовления бабагануша, а также закусок и икры. Еще их можно запекать и мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2-3 шт.

Орехи – 150 г

Кинза

Петрушка

Чеснок – 2-3 зуб.

Хмели сунели – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Перец Чили – 0,5-1 ч.л.

Соль

Винный уксус – 3 ст.л.

Вода – 50-100 мл

Масло

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны на слайсы толщиной примерно 6 мм. Присыпьте немного солью с обеих сторон и оставьте на 15-20 минут.

2. Противень застелите пергаментом, выложите баклажаны и смажьте маслом с обеих сторон. Выпекайте в духовке при 200 С 10-15 минут.

3. Начинка: орешки, кинзу, петрушку, чеснок, специи, винный уксус измельчите блендером и добавьте понемногу воду.

4. Смажьте баклажаны соусом и сверните рулетики.

При подаче украшаем зеленью и зернами гранату!

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