Баклажанная икра с чесноком и помидорами за 15 минут: самый простой рецепт вкусной закуски
Из баклажанов можно приготовить очень вкусную икру, нужно всего лишь придерживаться пропорций. Стоит отметить, что еще вкуснее икра будет, если добавить помидоры и чеснок.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры, с луком, помидорами и чесноком.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- помидоры – 6 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- уксус – 1 ст. л.
- соль, перец (красный и черный) по вкусу
- масло для жарки
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Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости.
2. Отдельно обжарьте лук до мягкости, добавьте натертые на крупную терку очищенные помидоры, посолите и тушите на медленном огне пока выпарится жидкость.
3. Добавьте баклажаны, измельченный чеснок, уксус, перец и еще тушите 10 минут.
Ее можно есть сразу, а можно консервировать!
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