Баклажанная икра с чесноком и помидорами за 15 минут: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
723
Рецепт икры

Из баклажанов можно приготовить очень вкусную икру, нужно всего лишь придерживаться пропорций. Стоит отметить, что еще вкуснее икра будет, если добавить помидоры и чеснок.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры, с луком, помидорами и чесноком.

Рецепт икры

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • помидоры – 6 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • уксус – 1 ст. л.
  • соль, перец (красный и черный) по вкусу
  • масло для жарки
Видео дня

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости.

Жаренные баклажаны

2. Отдельно обжарьте лук до мягкости, добавьте натертые на крупную терку очищенные помидоры, посолите и тушите на медленном огне пока выпарится жидкость.

Приготовление икры

3. Добавьте баклажаны, измельченный чеснок, уксус, перец и еще тушите 10 минут.

Готовая баклажанная икра

Ее можно есть сразу, а можно консервировать!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты