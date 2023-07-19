Из баклажанов можно приготовить очень вкусную икру, нужно всего лишь придерживаться пропорций. Стоит отметить, что еще вкуснее икра будет, если добавить помидоры и чеснок.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной баклажанной икры, с луком, помидорами и чесноком.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

лук – 2 шт.

помидоры – 6 шт.

чеснок – 2 зуб.

уксус – 1 ст. л.

соль, перец (красный и черный) по вкусу

масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости.

2. Отдельно обжарьте лук до мягкости, добавьте натертые на крупную терку очищенные помидоры, посолите и тушите на медленном огне пока выпарится жидкость.

3. Добавьте баклажаны, измельченный чеснок, уксус, перец и еще тушите 10 минут.

Ее можно есть сразу, а можно консервировать!

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