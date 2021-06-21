Баклажанная икра по-восточному: пошаговый рецепт

Кто же не любит вкусную баклажанную икру, особенно, если она с пряными приправами и чесноком. К тому же готовится это блюдо совершенно легко и быстро, даже если вы его будете готовить первый раз, будьте уверенны, что оно удасться.
Редакция FoodOboz подготовила для вас совершенно необычный и очень вкусный рецепт баклажанной икры по-восточному.
Ингредиенты
Баклажаны синие – 600 г
Лук репчатый – 6 шт.
Масло подсолнечное рафинированное – 110 мл
Перец острый – 1 шт.
Перец сладкий (болгарский) – 500 г
Помидоры – 500 г
Чеснок – 3-6 зуб.
Зелень – петрушка, кинза – по 50 г
каждого
Способ приготовления:
Помойте все овощи, баклажаны, перец, помидоры и 3 луковицы нарежьте кубиками.
Возьмите 3 оставшиеся луковицы и нарежьте кольцами, обжарьте на подсолнечном масле до золотистости.
Туда же отправьте красный перец и баклажаны, хорошо помешивайте и периодически добавляйте подсолнечное масло.
В самом конце измельчите чеснок и добавьте к овощам, а также острый перец и зелень.
Готовое блюдо можно есть сразу горячим, а также и холодным, его вкус от этого не испортится.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома сделать настоящее слоеное тесто, какой обязательный ингредиент нужно добавить.
Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры, которая легко готовится дома.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся