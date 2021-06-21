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Баклажанная икра по-восточному: пошаговый рецепт

1.3т
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Кто же не любит вкусную баклажанную икру, особенно, если она с пряными приправами и чесноком. К тому же готовится это блюдо совершенно легко и быстро, даже если вы его будете готовить первый раз, будьте уверенны, что оно удасться.

Редакция FoodOboz подготовила для вас совершенно необычный и очень вкусный рецепт баклажанной икры по-восточному.

Как приготовить икру из баклажана
Как приготовить икру из баклажана

Ингредиенты

  • Баклажаны синие – 600 г

  • Лук репчатый – 6 шт.

  • Масло подсолнечное рафинированное – 110 мл

  • Перец острый – 1 шт.

  • Перец сладкий (болгарский) – 500 г

  • Помидоры – 500 г

  • Чеснок – 3-6 зуб.

  • Зелень – петрушка, кинза – по 50 г

    каждого

Способ приготовления:

  1. Помойте все овощи, баклажаны, перец, помидоры и 3 луковицы нарежьте кубиками.

  2. Возьмите 3 оставшиеся луковицы и нарежьте кольцами, обжарьте на подсолнечном масле до золотистости.

  3. Туда же отправьте красный перец и баклажаны, хорошо помешивайте и периодически добавляйте подсолнечное масло.

  4. В самом конце измельчите чеснок и добавьте к овощам, а также острый перец и зелень.

Готовое блюдо можно есть сразу горячим, а также и холодным, его вкус от этого не испортится.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома сделать настоящее слоеное тесто, какой обязательный ингредиент нужно добавить.

Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры, которая легко готовится дома.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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