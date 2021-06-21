Баклажанная икра по-восточному: пошаговый рецепт

Кто же не любит вкусную баклажанную икру, особенно, если она с пряными приправами и чесноком. К тому же готовится это блюдо совершенно легко и быстро, даже если вы его будете готовить первый раз, будьте уверенны, что оно удасться.

Редакция FoodOboz подготовила для вас совершенно необычный и очень вкусный рецепт баклажанной икры по-восточному.

Как приготовить икру из баклажана

Ингредиенты

Баклажаны синие – 600 г

Лук репчатый – 6 шт.

Масло подсолнечное рафинированное – 110 мл

Перец острый – 1 шт.

Перец сладкий (болгарский) – 500 г

Помидоры – 500 г

Чеснок – 3-6 зуб.

Зелень – петрушка, кинза – по 50 г каждого

Способ приготовления:

Помойте все овощи, баклажаны, перец, помидоры и 3 луковицы нарежьте кубиками. Возьмите 3 оставшиеся луковицы и нарежьте кольцами, обжарьте на подсолнечном масле до золотистости. Туда же отправьте красный перец и баклажаны, хорошо помешивайте и периодически добавляйте подсолнечное масло. В самом конце измельчите чеснок и добавьте к овощам, а также острый перец и зелень.

Готовое блюдо можно есть сразу горячим, а также и холодным, его вкус от этого не испортится.

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