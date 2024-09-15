Икра из баклажанов – это блюдо, о котором знает каждая украинская хозяйка. Именно осенний период самый лучший для приготовления закуски, потому что все овощи сочные и свежие. Есть много разнообразных вариантов, но лучшим остается классический, с болгарским перцем, луком и помидорами.

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Идея приготовления вкусной домашней икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram. Именно по такому рецепту готовила бабушка кулинарки.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 500 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь или отварить.

2. Все овощи, кроме томатов, измельчить.

3. Сложить в одну емкость.

4. Хорошо посолить.

5. С томатов снять кожуру и взбить в блендере.

6. Добавить томатную массу к остальным овощам.

7. Добавить масло.

8. Отлично перемешать и добавить специи по вкусу.

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