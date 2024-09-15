Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

Икра из баклажанов – это блюдо, о котором знает каждая украинская хозяйка. Именно осенний период самый лучший для приготовления закуски, потому что все овощи сочные и свежие. Есть много разнообразных вариантов, но лучшим остается классический, с болгарским перцем, луком и помидорами.

Видео дня

Идея приготовления вкусной домашней икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram. Именно по такому рецепту готовила бабушка кулинарки.

Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 500 г

Способ приготовления:

Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

1. Баклажаны запечь или отварить.

2. Все овощи, кроме томатов, измельчить.

Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

3. Сложить в одну емкость.

4. Хорошо посолить.

Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

5. С томатов снять кожуру и взбить в блендере.

6. Добавить томатную массу к остальным овощам.

Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры

7. Добавить масло.

8. Отлично перемешать и добавить специи по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты