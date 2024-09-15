Баклажанная икра по бабушкиному рецепту: добавьте болгарский перец и помидоры
Икра из баклажанов – это блюдо, о котором знает каждая украинская хозяйка. Именно осенний период самый лучший для приготовления закуски, потому что все овощи сочные и свежие. Есть много разнообразных вариантов, но лучшим остается классический, с болгарским перцем, луком и помидорами.
Идея приготовления вкусной домашней икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram. Именно по такому рецепту готовила бабушка кулинарки.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 500 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны запечь или отварить.
2. Все овощи, кроме томатов, измельчить.
3. Сложить в одну емкость.
4. Хорошо посолить.
5. С томатов снять кожуру и взбить в блендере.
6. Добавить томатную массу к остальным овощам.
7. Добавить масло.
8. Отлично перемешать и добавить специи по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: