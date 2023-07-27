Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски
Если очень хочется грибов летом – можете приготовить баклажаны. Если потушить эти овощи в сметане – вкус и вид будут просто идентичными. Особенной пикантности закуске добавляет чеснок и перец.
Идея приготовления похожих на грибы баклажанов опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Можно есть с любым гарниром или просто с хлебом.
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 3 яйца
- 1 большая луковица
- 3 зубца чеснока
- соль
- черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать большим кубиком.
2. Яйца слегка взбить.
3. Залить баклажаны.
4. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться. Иногда перемешивать.
5. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить, добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.
6. К концу жарки добавить специи и чеснок. Несколько ложек сметаны добавить по желанию.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: