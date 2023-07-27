Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

Если очень хочется грибов летом – можете приготовить баклажаны. Если потушить эти овощи в сметане – вкус и вид будут просто идентичными. Особенной пикантности закуске добавляет чеснок и перец.

Идея приготовления похожих на грибы баклажанов опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Можно есть с любым гарниром или просто с хлебом.

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 3 яйца
  • 1 большая луковица
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  • 3 зубца чеснока
  • соль
  • черный молотый перец

Способ приготовления:

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

1. Баклажаны почистить от кожуры и нарезать большим кубиком.

2. Яйца слегка взбить.

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

3. Залить баклажаны.

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

4. Перемешать и оставить на 2 часа мариноваться. Иногда перемешивать.

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

5. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить, добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая.

Тушеные баклажаны, как грибы: делимся идеей приготовления вкусной закуски

6. К концу жарки добавить специи и чеснок. Несколько ложек сметаны добавить по желанию.

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