Баклажаны, как грибы на зиму с чесноком: рецепт пикантной закуски
Баклажаны на зиму можно готовить по-разному: с горчицей, специями, луком, острым перцем, чесноком и зеленью. Еще их можно квасить, фаршировать морковью и делать вкусную икру.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных баклажанов с чесноком, укропом и уксусом, которые по вкусу будут как грибы.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг
- Чеснок – 10 зуб.
- Вода – 2,5 л
- Укроп – пучок
- Сахар – 50 г
- Соль – 4 ст. л.
- Оцет – 70 мл
- Растительное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и порежьте большим кубиком. Укроп мелко порежьте, чеснок измельчите или пропустите через пресс.
2. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перемешайте и добавьте уксус, доведите до кипения и добавьте баклажаны, варите 7-10 минут, после добавьте в кастрюлю к баклажанам укроп и чеснок и доведите до кипения.
3. Выложите в банки баклажаны и законсервируйте.
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