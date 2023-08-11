Баклажаны на зиму можно готовить по-разному: с горчицей, специями, луком, острым перцем, чесноком и зеленью. Еще их можно квасить, фаршировать морковью и делать вкусную икру.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных баклажанов с чесноком, укропом и уксусом, которые по вкусу будут как грибы.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг

Чеснок – 10 зуб.

Вода – 2,5 л

Укроп – пучок

Сахар – 50 г

Соль – 4 ст. л.

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Оцет – 70 мл

Растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и порежьте большим кубиком. Укроп мелко порежьте, чеснок измельчите или пропустите через пресс.

2. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перемешайте и добавьте уксус, доведите до кипения и добавьте баклажаны, варите 7-10 минут, после добавьте в кастрюлю к баклажанам укроп и чеснок и доведите до кипения.

3. Выложите в банки баклажаны и законсервируйте.

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