Баклажаны, как грибы на зиму с чесноком: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт баклажанов с чесноком

Баклажаны на зиму можно готовить по-разному: с горчицей, специями, луком, острым перцем, чесноком и зеленью. Еще их можно квасить, фаршировать морковью и делать вкусную икру. 

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных баклажанов с чесноком, укропом и уксусом, которые по вкусу будут как грибы. 

Как вкусно приготовить баклажаны на зиму

Ингредиенты: 

  • Баклажаны – 2 кг
  • Чеснок – 10 зуб. 
  • Вода – 2,5 л
  • Укроп – пучок 
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 4 ст. л. 
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  • Оцет – 70 мл
  • Растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и порежьте большим кубиком. Укроп мелко порежьте, чеснок измельчите или пропустите через пресс.

Домашние баклажаны для закуски

2. Маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перемешайте и добавьте уксус, доведите до кипения и добавьте баклажаны, варите 7-10 минут, после добавьте в кастрюлю к баклажанам укроп и чеснок и доведите до кипения.

Баклажаны в маринаде

3. Выложите в банки баклажаны и законсервируйте. 

Готовые баклажаны

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