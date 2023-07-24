Баклажаны по-французски: рецепт оригинальной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Баклажаны можно готовить на гриле, а также из них можно делать икру, вкусные закуски. Еще из них можно готовить вкусные консервированные салаты на зиму, мариновать и солить. 

Баклажаны для приготовления закуски

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с твердым сыром и помидорами. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт. 
  • твердый сыр 
  • паприка – 1/2 ч. л.
  • чеснок сушенный – 1/2 ч. л. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • помидоры 
  • оливковое масло 
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны слайсами. 

Баклажаны для блюда

2. Смешайте специи с маслом, перемешайте. 

Специи с маслом

3. Выложите баклажаны на противень, смажьте маслом со специями, сверху выложите порезанные помидоры, присыпьте сыром и смажьте майонезом. 

Приготовление блюда

4. Запекайте 20-30 минут при 180С. 

Готовая закуска

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