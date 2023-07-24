Баклажаны можно готовить на гриле, а также из них можно делать икру, вкусные закуски. Еще из них можно готовить вкусные консервированные салаты на зиму, мариновать и солить.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с твердым сыром и помидорами.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

твердый сыр

паприка – 1/2 ч. л.

чеснок сушенный – 1/2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

помидоры

оливковое масло

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны слайсами.

2. Смешайте специи с маслом, перемешайте.

3. Выложите баклажаны на противень, смажьте маслом со специями, сверху выложите порезанные помидоры, присыпьте сыром и смажьте майонезом.

4. Запекайте 20-30 минут при 180С.

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