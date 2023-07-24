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Баклажаны по-французски: рецепт оригинальной закуски для праздничного стола
Баклажаны можно готовить на гриле, а также из них можно делать икру, вкусные закуски. Еще из них можно готовить вкусные консервированные салаты на зиму, мариновать и солить.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из баклажанов, с твердым сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- твердый сыр
- паприка – 1/2 ч. л.
- чеснок сушенный – 1/2 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
- помидоры
- оливковое масло
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте баклажаны слайсами.
2. Смешайте специи с маслом, перемешайте.
3. Выложите баклажаны на противень, смажьте маслом со специями, сверху выложите порезанные помидоры, присыпьте сыром и смажьте майонезом.
4. Запекайте 20-30 минут при 180С.
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