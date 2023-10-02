Баклажаны являются очень вкусными и бюджетными овощами, которые могут быть основой для приготовления салатов, закусок и икры. Еще их можно фаршировать морковью по-корейски, овощами, солить и мариновать.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных баклажанов с грибами, луком и майонезом на зиму, которые будут в меру острыми.

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Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг

грибы – 0,5 кг

лук – 0,5 кг

чеснок – 5 зуб.

масло растительное – 120 мл

майонез – 5 ст. л.

соль – 2 ч. л.

оцет 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте баклажаны большими кубиками. Обжарьте до готовности в солью. Лук также порежьте кольцами и обжарьте.

2. Грибы порежьте т пожарьте до золотистости.

3. Выложите баклажаны в миску, добавьте лук и грибы, туда же добавьте майонез, тертый чеснок, уксус, перемешайте и выложите в банки.

4. Банки поставьте в кастрюлю, залейте водой и простерелизуйте. Законсервируйте и переверните банки вверх дном.

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