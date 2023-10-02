Баклажаны с грибами и майонезом на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные с грибами и майонезом на зиму

Баклажаны являются очень вкусными и бюджетными овощами, которые могут быть основой для приготовления салатов, закусок и икры. Еще их можно фаршировать морковью по-корейски, овощами, солить и мариновать. 

Баклажаны в маринаде на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных баклажанов с грибами, луком и майонезом на зиму, которые будут в меру острыми. 

Баклажаны для приготовления вкусных блюд
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Ингредиенты: 

  • баклажаны – 1,5 кг
  • грибы – 0,5 кг
  • лук – 0,5 кг
  • чеснок – 5 зуб. 
  • масло растительное – 120 мл
  • майонез – 5 ст. л.
  • соль – 2 ч. л.
  • оцет 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте баклажаны большими кубиками. Обжарьте до готовности в солью. Лук также порежьте кольцами и обжарьте. 

Жареные баклажаны

2. Грибы порежьте т пожарьте до золотистости. 

Основа для блюда

3. Выложите баклажаны в миску, добавьте лук и грибы, туда же добавьте майонез, тертый чеснок, уксус, перемешайте и выложите в банки. 

Грибы, баклажаны и лук

4. Банки поставьте в кастрюлю, залейте водой и простерелизуйте. Законсервируйте и переверните банки вверх дном. 

Готовые баклажаны

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