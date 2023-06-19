Баклажаны с ореховой начинкой за 15 минут: рецепт быстрой и вкусной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт закуски

Баклажаны могут быть основной для приготовления вкусных салатов, закусок, а также их можно жарить, мариновать и консервировать. Стоит отметить, что при жарке они впитывают много растительного масла, поэтому после их нужно обязательно перекладывать на бумажное полотенце. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом закусочных рулетов из баклажанов, с вкусной начинкой из орехов и зелени. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт. 
  • орехи грецкие – 200 г
  • чеснок – 3-4 шт. 
  • кинза – пучок
  •  майонез – 100 г
  • вода – 100 г
  • молотый кориандр – 1 ч. л. 
  • соль – по вкусу 
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Начинка: орехи, чеснок, кинзу, майонез, воду, соль и специи сложите в блендер и измельчите в однородную массу. Переложите начинку в контейнер и поставить в холодильник.

Соус для блюда

2. Баклажаны, по желанию, почистите и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 15 минут. 

Баклажаны для приготовления

3. Затем обсушите бумажными полотенцами и обжарьте с двух сторон до готовности, остудите. 

Жареные баклажаны

4. Сформируйте закуску: на половинку баклажана выложите чайную ложку начинки, накройте второй половинкой. 

Как приготовить вкусные баклажаны с соусом

Выложите на тарелку, украсьте зеленью! 

Готовая закуска

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