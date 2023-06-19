Баклажаны с ореховой начинкой за 15 минут: рецепт быстрой и вкусной закуски для праздничного стола
Баклажаны могут быть основной для приготовления вкусных салатов, закусок, а также их можно жарить, мариновать и консервировать. Стоит отметить, что при жарке они впитывают много растительного масла, поэтому после их нужно обязательно перекладывать на бумажное полотенце.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом закусочных рулетов из баклажанов, с вкусной начинкой из орехов и зелени.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- орехи грецкие – 200 г
- чеснок – 3-4 шт.
- кинза – пучок
- майонез – 100 г
- вода – 100 г
- молотый кориандр – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Начинка: орехи, чеснок, кинзу, майонез, воду, соль и специи сложите в блендер и измельчите в однородную массу. Переложите начинку в контейнер и поставить в холодильник.
2. Баклажаны, по желанию, почистите и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 15 минут.
3. Затем обсушите бумажными полотенцами и обжарьте с двух сторон до готовности, остудите.
4. Сформируйте закуску: на половинку баклажана выложите чайную ложку начинки, накройте второй половинкой.
Выложите на тарелку, украсьте зеленью!
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